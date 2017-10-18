Техника любит заботу

Совместное стратегическое учение вооруженных сил

Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» стало одним из важнейших событий нынешнего года.

Оно показало способность двух стран совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

В числе участников этого ССУ были и воины 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и

войск противовоздушной обороны. Корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» встретилась с некоторыми из этих военнослужащих, чтобы, как говорится, из первых уст узнать об этом самом значимом для защитников Родины мероприятии.

Первым собеседником оказался старший лейтенант Сергей Самец — командир взвода полевого узла связи. В 56 опс он пришел служить после окончания Военной академии Республики Беларусь, ну а ступенькой перед этим стало Минское суворовское военное училище.

— Это были мои вторые учения межгосударственного уровня, я и другие военно­служащие полка выполняли ответственные задачи, — отметил офицер в беседе. — Четыре года назад я участвовал в совместном стратегическом учении «Запад‑2013». Однако если тогда работать приходилось в большинстве своем на аналоговой аппаратуре связи, то нынче в приоритете цифровые системы. В ходе нынешнего ССУ первоначально наш экипаж обеспечивал связь при выгрузке эшелонов. Затем мы перебазировались на 174‑й учебный полигон ВВС и войск ПВО, где обеспечивали связью вой­ска, осуществлявшие стрельбы на данном участке.

По словам Сергея, в ходе прошедшего учения все его участники продемонстрировали высокий уровень подготовки. Помимо того, они узнали много нового, усовершенствовали навыки работы на цифровой аппаратуре связи.

Безусловно, успешное выполнение задач во время ССУ является следствием умелого применения штатной военной и специальной техники, а также качественной подготовки личного состава. В активе подразделения старшего лейтенанта Сергея Самца обеспечение связью подразделений и воинских частей, которые принимают участие в отработке посадки самолетов на аэро­дромный участок дороги.

Поскольку все возможные варианты были изучены и отработаны заблаговременно, в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017» проблем как таковых не возникало.

— Мы действовали в условиях, максимально приближенным к боевым. И все поставленные задачи выполнили своевременно и качественно. За это мы получили поощрение от командования, — подытожил командир взвода.

Еще один мой собеседник — старший механик станции Р‑975 ефрейтор контрактной службы Артём Ткачук. В 56‑м отдельном полку связи он также не новичок. Здесь воин проходил срочную военную службу, а по ее окончании принял решение остаться на контракт. И теперь учит солдат всему тому, что знает сам.

— Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» — первое масштабное учение для меня, — отметил Артём. — Я и мои сослуживцы обеспечивали связь в интересах руководителей полетов на 227‑м общевой­сковом полигоне.

По возвращении в расположение полка военнослужащие с головой окунулись в будни военной службы. Боевая подготовка, перевод техники на зимний режим эксплуатации, многие другие плановые и внеплановые мероприятия и задачи занимают сейчас их армейскую жизнь. Однако «Запад‑2017» останется в памяти воинов‑связистов как одно из ярких и значимых событий, о котором они будут рассказывать друзьям, родным и близким. Причем не один раз…

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова