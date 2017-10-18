Здесь ракеты обретают новую жизнь

В 1562‑й технической ракетной базе разработан уникальный технологический процесс, обеспечивающий ремонт неисправных ракет.

Еще при подходе к контрольно-пропускному пункту воинской части стало понятно, что это усиленно охраняемый военный объект. Высокий бетонный забор с колючей проволокой, перед въездом — противотаранные устройства, антитеррористический барьер-трансформер, видеокамеры, наблюдательные вышки с вооруженной охраной. Постороннему человеку проникнуть на территорию этой части невозможно. Для военного корреспондента все-таки сделали исключение.

С начальником 1562‑й технической ракетной базы подполковником Александром Поздняковым знакомимся в его кабинете.

— Наша воинская часть предназначена для хранения, проведения регламентных работ и выдачи ракет в войска, — пояснил офицер. — У нас хранятся ракеты различных модификаций. Ежегодно каждая из них проверяется на автоматизированной контрольно-испытательной станции, проводится ее регламентное обслуживание.

Недавно военнослужащие 1562‑й технической ракетной базы разработали уникальный технологический процесс по ремонту и восстановлению неисправных ракет для зенитных ракетных комплексов. Экономический эффект уже составил, по самым скромным подсчетам, более миллиона рублей. И, по словам специалистов части, это только начало.

— К этой идее сначала отнеслись скептически, — поведал начальник базы. — Ракета — очень сложное техническое изделие. Важный вопрос — меры безопасности, и что самое главное — мы никогда раньше этого не делали… Но глаза боятся — а руки делают. Разработали технологический процесс — и за дело!.. В ходе ремонта первых ракет сам лично откручивал каждый винтик.

Подполковник Александр Поздняков возглавляет воинскую часть с 2015 года. За это время здесь многое поменялось. И не только внешне.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть — и мы направляемся к хранилищам ракет.

— Охрану хранилищ осуществляет военизированная охрана, — рассказывает по дороге офицер. — Кроме того, наша база оснащена современной охранной и пожарной сигнализацией. Есть у нас и штатная пожарная команда. Кстати, буквально на днях в часть поступил новый пожарный автомобиль на шасси МАЗ… Планово ремонтируем хранилища, в ближайшем будущем планируем провести в них отопление. Облагораживаем территорию, своими руками оборудовали передвижную полевую баню на базе прицепа.

Как выяснилось, и антитеррористический барьер-трансформер перед КПП — тоже дело рук специалистов части.

— На одном из занятий по службе войск рассматривался этот вопрос, — пояснил подполковник Поздняков. — Но в нашей стране такие устройства не производят. В России оно стоит около 200 тысяч российских рублей — деньги немалые… Взял лист бумаги, ручку, набросал эскиз макета, собрали в части необходимое оборудование из подручных средств — и наши специалисты сделали устройство своими руками. Из бюджета не потребовалось ни копейки.

Командир технической батареи «Оса-АК» майор Василий Подвойский распахивает большие металлические ворота цеха регламентных работ — именно здесь ракеты обретают новую жизнь.

Василий Иванович — один из самых опытных специалистов части. Здесь он служит с 1995 года. Ракету может разобрать и собрать, образно говоря, с закрытыми глазами.

Офицер показал автоматизированную контрольно-испытательную передвижную станцию на базе автомобиля ЗИЛ‑131. На ней каждая ракета ежегодно проходит проверку.

— По определенным параметрам мы определяем, исправна ракета или нет, проводим ее регулировку, повторную проверку, — пояснил майор Подвойский. — Здесь и ремонтируем ракеты.

Перед ремонтом в целях безопасности от ракеты сначала отделяют боевую часть и маршевый двигатель. Дальше — дело техники…

— У людей глаза горят — вот что важно! — говорит начальник базы. — Самое сложное, с чем пришлось столкнуться, когда пришел в часть, — это поменять мировоззрение людей. Раньше все просто выполняли свои служебные обязанности, не было никакой инициативы, стремления что-то улучшить. А теперь, когда люди видят результат своего труда, появился азарт, спортивный интерес. Один человек что-то придумал и создал, а другой, если это сломается, может придумать, как это починить. Главное — желание!.. Тогда всегда можно выполнить ту задачу, которую ты в первую очередь сам для себя ставишь.

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора