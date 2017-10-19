Если праздник, то спортивный…

Интенсивность совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2017» набирает обороты. Принимающая сторона делает все, чтобы и досуг военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России был интересным и разнообразным.

Регулярно проходят концерты творческих коллективов и художественной самодеятельности, спортивные состязания, которые помогают многонациональному контингенту сплотиться и познакомиться поближе в дружеской неформальной обстановке.

Бурю эмоций, всплеск адреналина и просто хорошего настро­ения подарил миротворцам спортивный праздник, который прошел на ба­зе учебного центра «Илийский».

В программу соревнований вошли перетягивание каната, армрестлинг и стрельба из стрелкового оружия (автомата Калашникова и пистолета Макарова). К слову, не менее захватывающим было еще одно — неофициальное — состязание, где тоже кипели нешуточные страсти: в прочности голосовых связок активно соревновались многочисленные болельщики.

Разумеется, стремление выявить самых сильных, ловких и метких участников «Нерушимого братства — 2017» было далеко не главной целью спортивного праздника. А потому организаторы решили поделить военнослужащих на команды не по «географическому» принципу. В результате в командных первенствах шла борьба между двумя многонациональными миротворческими батальонами, а также представителями Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Несмотря на накопившуюся за время учения усталость, миротворцы не жалели сил, выкладываясь в каждом состязании.

Победители и призеры в каждом виде были награждены кубками и грамотами. Но и те, кому наград не досталось, не выглядели расстроенными. Ведь есть вещи, которые гораздо важнее медалей и кубков. Все без исключения участники получили заряд позитивных эмоций, а главное — нашли новых друзей.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора Алматы — Минск