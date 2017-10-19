В наших Вооруженных Силах есть уникальная воинская часть — 1405‑я артиллерийская база боеприпасов, специалисты которой успешно справляются с непростыми задачами по хранению взрывоопасного вооружения. Наш корреспондент побывал в 1405 абб и в очередной раз убедился в том, что у настоящих профессионалов дело спорится.

— К основным нашим задачам следует отнести обеспечение сохранности ракет и боеприпасов, их прием и выдачу, — рассказал начальник штаба — заместитель начальника 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов подполковник Алексей Слесаренко. — Специалисты нашей воинской части занимаются также проведением регламентных работ с ракетами, техническим обслуживанием боеприпасов, уничтожением неприменяемых и опасных в обращении ракет и боеприпасов методом подрыва.

Под надежной охраной в 1405 абб находятся боеприпасы для систем наземной артиллерии, стрелкового оружия, гранаты, а также ракеты и реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня.

— По плану в охране и обороне нашей базы задействованы воинские части и подразделения различных силовых ведомств, — подчеркнул Алексей Иванович. — В их числе личный состав 51‑й гвардейской артиллерийской бригады, в/ч 5527 внутренних войск МВД, Осиповичского районного отдела внутренних дел, отдела военной контрразведки КГБ по Осиповичскому гарнизону. В опасный период все они выполняют комплекс необходимых мер по охране и обороне базы, тем самым обеспечивают нам усиление. Таким образом, мы защищены со всех сторон — можем предотвратить или же отразить нападение, провести оперативно-разыскные мероприятия.

В ходе подготовки по предназначению в течение года мы периодически проводим комплексные тренировки с привлечением всех сил и средств для практической отработки охраны и обороны. Люди обучены, свои задачи знают. На тренировках мы лишь оттачиваем мастерство и совершенствуем навыки.

У нас есть собственные подразделения охраны и обороны. Это сторожевая охрана, сотрудники которой контролируют соблюдение пропускного режима на административно-хозяйственной территории базы, а также обеспечивают сохранность материальных средств, вооружения и военной техники, расположенной на территории гаража.

Также в 1405 абб есть собственная команда военизированной охраны: это подразделение выполняет задачи по недопущению проникновения на охраняемую территорию, пресечению различных диверсий. Сотрудники команды ВОХР несут службу с оружием и в случае необходимости готовы применить его по предназначению.

К слову, недавние контрольные занятия по огневой подготовке показали: практически весь личный состав этой команды стреляет из штатного оружия на оценку «отлично». Так что стоит тысячу раз подумать, прежде чем пытаться незаконно пробраться на охраняемую территорию базы…

Каждый на своем месте

— Главная наша задача — обеспечение сохранности ракет и боеприпасов, — подчеркнул начальник хранения 1405 абб майор Александр Климович. — Мы занимаемся их обслуживанием, укладкой, перемещением, проводим технические осмотры. При поступлении очередной партии боеприпасов вскрываем тару, осматриваем ее содержимое, проверяем категорию и соответствие учетных данных. Наши сотрудники выполняют большой объем работ по укладке полученного имущества. Мы стараемся по возможности механизировать этот процесс. Есть погрузчики, тележки-«медведки», которые значительно облегчают труд.

И отметим: каждый сотрудник службы хранения обладает необходимой квалификацией. Ежегодно проходит аттестация специалистов, работающих с боеприпасами. Разработана специальная программа, которую они знают досконально.

Кроме того, на базе этой воинской части регулярно проходят сборы с военнослужащими запаса. Для выполнения мероприятий по обеспечению взрывопожаробезопасности сюда дополнительно прикомандированы и военнослужащие из других частей и соединений.

— Хранилища на технической территории базы оборудованы таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия содержания ракет и боеприпасов, — пояснил Александр Викторович. — Каждый объект хранения оборудован земляным валом, местность, прилегающая к объектам хранения, очищается от мелкой поросли и валежника.

Военные огнеборцы начеку

По периметру технической территории растянулась противопожарная полоса — земля, с которой удалена вся растительность. Сделано это для того, чтобы в случае опасности при возникновении и распространении пожара огонь из лесного массива и близко не подошел к технической территории, где хранятся боеприпасы.

Расчетным путем было установлено: преодолеть противопожарную полосу — невыполнимая задача для внешнего пожара.

Во время грозы пожарный наряд совершает объезд технической территории и полностью контролирует ситуацию. Дополнительным фактором безопасности стало оборудование в необходимых местах установленного количества молниеотводов.

Личный состав 1405 абб прилагает все усилия для того, чтобы исключить любую возможность возникновения нештатной ситуации в местах хранения ракет и боеприпасов. И он справляется со своей работой, как показывает практика, на отлично.

За выполнение мероприятий противопожарной безопасности на территории 1405 абб отвечает штатная военная команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ. Возглавляет ее старший лейтенант Александр Манетов.

— Техническую территорию базы пожарный наряд проверяет ежедневно, — рассказал Александр Юрьевич. — Военнослужащие объезжают каждое хранилище, на котором проводились работы, проверяют противопожарное состояние — чтобы все было обесточено, не оставалось ничего горючего, опасного в обращении. Хранилище не закрывается, пока мы не убедимся, что все хорошо.

Личный состав военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ постоянно совершенствует свои навыки и умения. В расписании занятий огнеборцев — пожарно-техническая, аварийно-спасательная и специальная подготовка.

Все хранилища на технической территории оборудованы системой пожарной сигнализации и оповещения. В случае возгорания она выдает сигнал на пульт управления дежурного: он видит, на каком из хранилищ начался пожар, и отправляет туда пожарное подразделение для проведения работ…

— В специалистах нашей воинской части я уверен на все сто, — подчеркнул начальник 1405 абб полковник Пётр Лишко. — Благодаря военнослужащим и гражданскому персоналу базы созданы оптимальные условия для хранения ракет и боеприпасов. Даже не сомневайтесь: грозное вооружение находится под надежной защитой.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора