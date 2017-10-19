Миротворческая миссия выполнима

На полигонах Вооруженных сил Республики Казахстан начался второй этап совместного учения с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2017». Завершив планирование, Объединенное командование Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ приступило к отработке вопросов взаимодействия национальных контингентов в ходе проведения операции по поддержанию мира. После изучения оперативной группой района предстоящих действий командующий КМС ОДКБ уточнил решение на проведение миротворческой операции.

Началу операции предшествовала кропотливая боевая учеба миротворцев из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Командиры подразделений КМС ОДКБ совершенствовали практические навыки в организации выполнения задач, непрерывном и устойчивом управлении подразделениями, организации и поддержании непрерывного взаимодействия. Личный состав осуществлял тренировки в составе подразделений.

В рамках второго этапа совместного учения миротворческие подразделения государств — членов ОДКБ выполняют широкий спектр учебно-боевых задач. В частности, отрабатываются такие вопросы, как формирование колонны техники и организация ее охранения, патрулирование населенного пункта, действия на мобильном КПП, блокирование дороги, выход подразделений КМС ОДКБ из-под огня засады незаконных вооруженных формирований, ведение РХБ разведки, преследование отходящих групп НВФ, задержание и обезвреживание боевиков.

Для выполнения задач по формированию международного доверия к действиям КМС ОДКБ привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Серьезное внимание уделяется также борьбе с так называемыми джихад-мобилями — транспортными средствами, переоборудованными террористами для совершения суицидальной атаки путем подрыва мощного взрывного устройства.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

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