«О профилактике простуды должен знать каждый»

Эпидемический сезон по острым респираторным инфекциям (ОРИ) и гриппу в регионах с умеренным климатом начинается преимущественно в ноябре. Его пик отмечается в январе — феврале. Окончание эпидсезона приходится на март, после чего случаи ОРИ и гриппа регистрируются не очень часто. Основной причиной повышения уровня заболеваемости в осенне-зимний период является ослабление иммунитета человека.

ОРИ, грипп и так далее

Острые респираторные инфекции — это группа заболеваний, которые поражают различные отделы верхних дыхательных путей и проявляются в виде общих симптомов интоксикации разной степени тяжести. В межэпидемический период в 95 % случаев ОРИ вызывают вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные, аденовирусы, риновирусы, реовирусы и др.

Грипп — инфекция, которая не имеет себе равных по скорости глобального распространения. Она известна еще со времен Гиппократа (V век до нашей эры). Вирусы гриппа характеризуются постоянной циркуляцией и высокой контагиозностью (заразностью), что вызывает, кроме эпидемий и пандемий, периодические сезонные подъемы заболеваемости. Грипп коварен тем, что способен приводить к тяжелым осложнениям (пневмония, бронхообструкция, менингоэнцефалит и некоторые другие) и даже к смертельным исходам.

Сейчас в природе насчитывается свыше 1,4 тысячи видов возбудителей, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания, причем по многим из них сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. Среди ежегодно регистрируемых в Беларуси случаев инфекционных заболеваний на долю острых респираторных инфекций и гриппа приходится около 97 %.

— В связи с биологической особенностью вирусов гриппа видоизменяться подъемы заболеваемости гриппом регистрируются каждый год с разной интенсивностью. И риск инфицирования у непривитых людей сохраняется постоянно, — подчеркнул начальник эпидемиологического отдела — заместитель начальника государственного учреждения «23‑й санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» врач-эпидемиолог подполковник медицинской службы Пётр Пилат. — По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, при эпидемиях гриппом заболевают до 10 % взрослых и около 30 % детей. Погибают при этом 250 — 500 тыс. человек. Экономический ущерб, наносимый гриппом и гриппоподобными заболеваниями, а также осложнениями вследствие них, составляет от 1 млн до 6 млн долларов на каждые 100 тысяч населения.

В данной связи важную роль играет профилактика острых респираторных инфекций и гриппа, которая в числе прочих мероприятий предполагает проведение вакцинации, признанной медиками всего мира самым перспективным средством борьбы с данными заболеваниями. Прививочная кампания традиционно стартует осенью. Это связано с тем, что стойкий иммунитет у привитого человека развивается не ранее чем через 21 день с момента введения ему вакцины.

Коротко о вакцинах

Разработка гриппозных вакцин началась в 40‑х годах ХХ века под эгидой военного ведомства США. Первые их виды содержали цельные вирусные частицы (живые аттенуированные (ослабленные) и убитые инактивированные). Вакцины получали путем инактивации вируса, выращенного на куриных эмбрионах, формалином. Проведенное в 1943 году на 12 тысячах американских солдат контролируемое исследование показало эффективность этих вакцин (от 70 % до 80 %) в предупреждении заболевания и профилактике тяжелых форм гриппа. Однако из-за недостаточной очистки данные вакцины содержали большое количество куриного белка, поэтому обладали тяжелыми побочными эффектами.

С течением времени вакцины совершенствовались, что явилось основой для появления в 60‑х годах минувшего столетия сплит-вакцин. Изготавливаются они путем расщепления вирусных частиц при помощи органических растворителей или детергентов. Сплит-вакцины характеризуются значительно меньшим риском побочных реакций.

Третье поколение вакцин против гриппа — субъединичные — появились в 1980 году. Они максимально очищены, имеют высокую эффективность и низкую реактогенность. Именно поэтому могут применяться для вакцинации детей с шестимесячного возраста.

Сейчас разрабатывается четвертое поколение вакцин, где будет использоваться специальная культура клеток, выращенная методом генной инженерии.

При проведении вакцинации следует принимать во внимание, что вакцины имеют противопоказания. Это высокая температура, бронхиальная астма, гипертония, сердечная недостаточность, воспалительные заболевания дыхательных путей хронического характера, возраст менее шести месяцев, болезни неврологического типа, любые проблемы с почками и надпочечниками, аллергия на куриный белок, плохая реакция на предыдущую вакцинацию, патология крови. Поэтому при наличии хотя бы одного из названных состояний есть смысл отказаться от прививки. Вообще на этапе подготовки к вакцинации требуется пройти медицинское обследование, которое позволит исключить все противопоказания.

— Чтобы обеспечить максимальную защиту от «дикого» вируса, каждый год меняется состав вакцин, — подчеркнул специалист. — В зависимости от прогнозов Всемирной организации здравоохранения в вакцину включают разные вирусные антигены. В нынешнем году на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа: штамм А — Мичиган/45/2015 (Н1N1), а также штаммы H3N2 и В. Поскольку первый из них является «новичком», гражданам необходимо сделать прививку. Для чего им будут предложены соответствующие вакцины различных производителей.

Цифры и факты

Чтобы понять, что дает вакцинация против гриппа, обратимся к медицинской статистике. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в период подъема заболеваемости гриппом в прошлогоднем октябре — ноябре было вакцинировано 40,7 % населения Беларуси, или свыше 3,8 млн человек. В том числе прививки сделало более 1,78 млн пациентов из группы высокого риска возникновения неблагоприятных последствий заболевания гриппом и более 1,3 млн — из группы высокого риска заражения гриппом.

Пётр Пилат пояснил, что к первой группе относятся дети в возрасте от шести месяцев до трех лет, дети старше трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией, люди старше 65 лет и беременные. У них риск возникновения тяжелых осложнений и летальных исходов гораздо выше, чем у других людей. Ко второй группе относятся дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы, студенты и учащиеся, медицинские работники, граждане, находящиеся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работники сферы обслуживания, заведений образования, торговли, транспортных организаций.

Статистические данные свидетельствуют, что при отсутствии масштабной прививочной работы гриппом в 2016 году могло заболеть дополнительно более 144,8 тысячи человек. Из них минимум для 17 тысяч пациентов потребовалась бы госпитализация и последующее лечение возникших осложнений. Было предотвращено также более 200 тысяч случаев ОРИ негриппозной этиологии. Ведь правильно организованная вакцинация против гриппа сопровождается снижением числа заболевших другими острыми респираторными инфекциями. Кроме того, удалось предотвратить не менее 400 тысяч обращений населения за амбулаторно-поликлинической помощью.

По различным оценкам, ущерб государства от одного случая ОРИ (в том числе гриппа) составляет приблизительно 300 — 500 рублей, а заболевшему, в зависимости от тяжести болезни, из личного бюджета придется выделить 30–200 рублей на борьбу с недугом.

В итоге проведенная вакцинация позволила государству сэкономить 84 млн долларов. За счет предотвращения случаев гриппа и ОРИ на каждый вложенный в прививочную кампанию доллар была сэкономлена сумма, эквивалентная 17,2 доллара.

Ситуация 2017 года показывает, что основную долю заболевших гриппом (94,7 %) составили непривитые граждане. При этом заболеваемость привитых людей была в 14,3 раза ниже заболеваемости непривитых.

— Особенно актуальна вакцинация для детей, — подчеркнул врач-эпидемиолог. — Дело в том, что они болеют острыми респираторными инфекциями в 6–8 раз и гриппом в 2–2,7 раза чаще, чем взрослые. ОРИ — одна из главных причин госпитализации детей в период повышения заболеваемости респираторными инфекциями. В 2016 году благодаря прививке свыше 27,5 тысячи ребят не заболели гриппом и дополнительно более 94 тысяч детей не пострадали от ОРИ.

Значительное внимание в нашей стране уделяется и вакцинации работников. В минувшем году таким образом было предупреждено более 82 тысяч случаев гриппа (из них свыше 9,8 тысячи его осложненных форм), более 40 тысяч случаев ОРИ негриппозной этиологии.

Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРИ работающих на белорусских предприятиях свидетельствует, что охват вакцинацией более 40 % коллектива позволяет снизить показатели заболеваемости среди привитых в 1,5–3,3 раза и сократить заболеваемость гриппом у непривитых в 1,6–2,5 раза. Это значит, что чем большее количество человек защищено от гриппа, тем меньше возможностей для распространения вирусов.

— Еще ни одно изобретение в медицине не спасло столько жизней, сколько вакцинация, — заметил Пётр Пилат. — Посему о профилактике должен думать каждый.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

Оксана Курбеко, «Ваяр», фотоматериалы предоставлены 23 СЭЦ Вооруженных Сил Республики Беларусь