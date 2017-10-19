Патрули в погоне за… победой!

На днях в Барановичах прошли состязания на звание лучшего военного коменданта, начальника и инспектора Военной автомобильной инспекции военных комендатур. Оценивал выучку сотрудников ВАИ начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик.

В пунктах постоянной дислокации прошел первичный отбор всех участников. Поэтому в финальном этапе встретились восемь лучших команд ВАИ, вне конкурса в состязании приняла участие команда сотрудников ГАИ Барановичского ГОВД.

В дорожном марафоне профессионального мастерства участникам предстояло продемонстрировать свою меткость в стрельбе, после чего уже на трассе выявить сильнейшего в скоростном маневрировании, оказании помощи пострадавшим в аварии, а также оперативно и, главное, качественно выявить и устранить неисправности в армейских грузовиках.

Подробный репортаж читайте в ближайшем выпуске нашей газеты.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора