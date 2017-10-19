Обмен опытом по организации финансового обеспечения.

С 17 по 19 октября в соответствии с планом международного военного сотрудничества Министерство обороны Республики Беларусь посещает делегация военных финансистов Республики Сербия во главе с помощником министра обороны по бюджету и финансам Радмилой Ягодич.

В ходе брифингов между военными финансистами состоялся деловой обмен опытом по вопросам формирования и исполнения бюджета вооруженных сил, изыскания дополнительных источников финансирования, организации оплаты труда военнослужащих и гражданского персонала. Кроме того, по просьбе сербской стороны о системе жилищного обеспечения военнослужащих Республики Беларусь рассказал начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил полковник Михаил Левшук.

В ходе подведения итогов встречи помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский отметил: рассмотрены положительные аспекты, которые могут применяться при совершенствовании организации финансового обеспечения Вооруженных Сил.

Соб. инф., фото Ирины Малиновской