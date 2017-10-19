Точно в цель!..

На полигоне Чепелево, что на Слонимщине, прошел турнир Центра специальной подготовки по тактической стрельбе среди специальных подразделений силовых структур Республики Беларусь.

Главный судья турнира полковник запаса Олег Тупик отметил, что в чемпионате принимало участие 16 команд. Вооруженные Силы Республики Беларусь в этом престижном состязании представляли пять команд: две от сил специальных операций и три от разведывательных подразделений Западного оперативного командования.

Олег Анатольевич пояснил:

— Это первый турнир по тактической стрельбе, который проводится Центром специальной подготовки, где мы решили собрать представителей специальных подразделений как Министерства обороны Республики Беларусь, так и других силовых ведомств нашего государства. И собрали мы их всех вместе не просто так. На современном этапе развития тактической стрельбы получилась очень интересная ситуация — все увлеклись практической скоростной стрельбой. С одной стороны, это неплохо: у людей появилась высокая культура обращения с оружием. Но все упражнения практической скоростной стрельбы отрабатываются, как правило, без фоновой тактической обстановки. А ведь ее применение позволяет максимально приблизить выполнение поставленных задач к боевым условиям. Поэтому мы пришли к выводу: необходимо выработать единую стратегию и подходы к подготовке силовиков по тактической стрельбе, тем самым прийти к общему знаменателю.

Стрелки участвовали в командном первенстве по трем упражнениям: «Заложник», «Секрет» и «Блокпост». Все они были продуманы таким образом, чтобы отработать вопросы применения стрелкового оружия с учетом всех возможных тактических элементов в ходе выполнения задач по предназначению.

— Каждая команда состояла из двух пар. Работа боевой пары уже предопределяет тактику действий, — подчеркнул Олег Тупик. — Жесткий подход к тактике, соблюдение приоритетности целей, отсутствие серьезных нарушений тактических элементов, техники безопасности и, конечно же, непосредственно сама стрельба — все это позволяет определить уровень подготовки стрелков. Но стоит помнить: как бы хорошо ни были подготовлены бойцы, если тактике действий не уделять должного внимания, эффективность боевых пар в условиях реального боя будет низкой.

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И вот стрелки отправились выполнять первое упражнение в рамках турнира — «Заложник».

Согласно условиям состязания, по оперативной информации, восточнее населенного пункта Чепелево определено местонахождение группы условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), осуществляющей подготовку к террористическому акту на Слонимском мясокомбинате. Боевики похитили медицинского работника Слонимской станции скорой помощи…

Численность группы — 17 человек. Один из них травмирован (характер повреждения неизвестен). Вооружен неприятель пистолетами, возможно наличие автоматического оружия, взрывчатых веществ… Известно, что похищенный медицинский работник находится в здании, а двое боевиков ведут наблюдение за подступами к зданию возле входа. А остальные группы условного противника убыли в город для доразведки и пополнения запасов продовольствия. Причем убывшие в город боевики могут вернуться в любой момент.

Командам была поставлена условная задача, согласно которой группа в составе двух человек должна выдвинуться к месту базирования противника, занять позицию для наблюдения, произвести доразведку, огнем из стрелкового оружия уничтожить пост охраны, проникнуть в здание и освободить заложника. Есть вероятность минирования подходов.

…Одна из команд стрелков выдвинулась на исходную позицию. После получения сигнала на выполнение задачи они должны пора­зить из снайперской винтовки Драгунова две металлические мишени и по обозначенному проходу по окраине леса выдвинуться к зданию.

После сближения со зданием команда проводит его досмотр с целью освобождения заложника. В считаные секунды стрелки уничтожают из пистолетов всех боевиков, находящихся в здании. Уничтожив условного врага, группа занимает позиции, обозначенные ограничительной линией внутри здания, — и поражает из автоматов боевиков, которые находятся за зданием.

Все действия выполняются на время. Начало — по звуковому сигналу таймера, окончание — по последнему выстрелу.

* * *

Пока боевая пара пыталась вызволить заложника на первом этапе турнира, другие стрелки уже находились в укрытии (секрете). И следили за появлением неприятеля на следующем этапе…

— На этом этапе группа из двух стрелков несет службу в секрете в отрыве от основных сил, — отметил в беседе начальник отдела Центра специальной подготовки подполковник Александр Насевич. — В это время обнаруживается условный противник, движущийся в направлении основных сил. Задача группе — остановить его продвижение. Вооружение стрелков состоит из пулемета и автомата Калашникова. Численность противника — до десяти человек, при этом в составе их штатного вооружения включено как групповое оружие (пулеметный расчет), так и снайперское (в составе снайперской пары). Обнаружение противника происходит на дальности от 150 метров.

Во время выполнения этого упражнения важно не только идентифицировать цели, но и выявить наиболее опасные из них. На сленге профессиональных стрелков это называется распределить тактический приоритет в поражении целей. В первую очередь поражаются наиболее опасные — такие как пулеметный расчет либо снайперская пара. После чего огонь переносится на одиночные цели.

Упражнение построено весьма необычным способом: с каждой позиции стрелки видят только одну группу, и они не знают, в какой точно момент времени и где появится цель. Во время выполнения упражнения стрелки постоянно меняют свою позицию.

После подачи звукового сигнала, являющегося сигналом к началу выполнения упражнения, стрелок-автоматчик условно ранен в бедро левой ноги. Он должен суметь оказать себе первую медицинскую помощь, наложив повязку на рану с использованием индивидуального перевязочного пакета. За неправильное наложение и фиксацию повязки налагается процедурный штраф.

— Внутри группы должна быть постоянная коммуникация — как для того, чтобы обмениваться сведениями о происходящем на поле боя, так и для распределения целей и корректировки ведения огня, — пояснил Александр Насевич. — К примеру, когда работает пулеметчик, он не всегда может увидеть наиболее опасную цель. Более выгодная позиция автоматчика позволяет ему обнаружить ее и скорректировать огонь второго стрелка. Кроме того, штрафное время начисляется не только за неправильное оказание самопомощи, но и за невыполнение условий упражнения или тактических элементов, таких как смена оружия либо магазина в зоне видимости непораженной цели (когда стрелок находится под огнем противника). За оставленный в бою элемент оружия, экипировки также налагается штраф.

На этом этапе паре отводятся три стрелковых позиции. В ходе выполнения упражнения стрелки производят их смену, поражая с каждой не более двух мишеней. Смена позиций стрелком — только под огневым прикрытием напарника.

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Не менее интересным этапом соревнования был и «Блокпост».

По оперативной информации, через блокпост возможно проникновение условных террористов‑смертников с самодельными взрывными устройствами на теле для проведения террористического акта. Личности террористов установлены.

В течение пяти секунд команде демонстрируются «лица» террористов, после чего за полминуты стрелки идентифицируют их в группе гражданских лиц, проходящих через блокпост. После подачи звукового сигнала таймера, являющегося сигналом к началу выполнения упражнения, разрешены извлечение оружия и стрельба по выявленным целям.

…Но была в этом упражнении и своя изюминка. Фотографии реальных людей заменили на смайлики. Зачем? Как пояснил Олег Тупик, это было сделано намеренно — для усложнения упражнения. Оказывается, запомнить конкретное лицо человека намного проще, чем эмоцию, которую изображает смайлик.

И отработка на практике показала, что это действительно так. Тем более учитывая тот факт, что гражданских лиц тоже представляли смайлики…

— Нам показали рисунки, среди которых были условные террористы, — рассказал в беседе старший лейтенант Е. — Вроде ничего сложного… Но во время стрельбы по мишеням среди, казалось бы, одинаковых рисунков очень сложно было идентифицировать нужные. Как результат, двое из ни в чем не повинных мишеней были мною поражены… Обидно, конечно, но с другой стороны — весьма важный урок на будущее.

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По итогам турнира среди команд и пар призерами стали группа «А» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, специальное подразделение по борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Алмаз», отряд милиции особого назначения главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и рота специального назначения Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Хочу отметить выступившее на этом турнире подразделение специального назначения ЗОК, — подчеркнул Олег Тупик. — Парни неоднократно были участниками двухнедельных квартальных сборов по тактической стрельбе. Кроме того, они регулярно принимают участие в чемпионатах по тактической стрельбе среди подразделений войсковой разведки. Все это позволило стрелкам из ЗОК чувствовать себя на этих соревнованиях уверенно. На успехи команды повлияли правильный подход руководства оперативного командования в плане приоритетности подготовки разведподразделений по тактической стрельбе.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора