Точно в цель!..

 в Боевая подготовка / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 197

На полигоне Чепелево, что на Слонимщине, прошел турнир Центра специальной подготовки по тактической стрельбе среди специальных подразделений силовых структур Республики Беларусь.

Главный судья турнира полковник запаса Олег Тупик отметил, что в чемпионате принимало участие 16 команд. Вооруженные Силы Республики Беларусь в этом престижном состязании представляли пять команд: две от сил специальных операций и три от разведывательных подразделений Западного оперативного командования.

Олег Анатольевич пояснил:

— Это первый турнир по тактической стрельбе, который проводится Центром специальной подготовки, где мы решили собрать представителей специальных подразделений как Министерства обороны Республики Беларусь, так и других силовых ведомств нашего государства. И собрали мы их всех вместе не просто так. На современном этапе развития тактической стрельбы получилась очень интересная ситуация — все увлеклись практической скоростной стрельбой. С одной стороны, это неплохо: у людей появилась высокая культура обращения с оружием. Но все упражнения практической скоростной стрельбы отрабатываются, как правило, без фоновой тактической обстановки. А ведь ее применение позволяет максимально приблизить выполнение поставленных задач к боевым условиям. Поэтому мы пришли к выводу: необходимо выработать единую стратегию и подходы к подготовке силовиков по тактической стрельбе, тем самым прийти к общему знаменателю.

Стрелки участвовали в командном первенстве по трем упражнениям: «Заложник», «Секрет» и «Блокпост». Все они были продуманы таким образом, чтобы отработать вопросы применения стрелкового оружия с учетом всех возможных тактических элементов в ходе выполнения задач по предназначению.

— Каждая команда состояла из двух пар. Работа боевой пары уже предопределяет тактику действий, — подчеркнул Олег Тупик. — Жесткий подход к тактике, соблюдение приоритетности целей, отсутствие серьезных нарушений тактических элементов, техники безопасности и, конечно же, непосредственно сама стрельба — все это позволяет определить уровень подготовки стрелков. Но стоит помнить: как бы хорошо ни были подготовлены бойцы, если тактике действий не уделять должного внимания, эффективность боевых пар в условиях реального боя будет низкой.

* * *

И вот стрелки отправились выполнять первое упражнение в рамках турнира — «Заложник».

Согласно условиям состязания, по оперативной информации, восточнее населенного пункта Чепелево определено местонахождение группы условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), осуществляющей подготовку к террористическому акту на Слонимском мясокомбинате. Боевики похитили медицинского работника Слонимской станции скорой помощи…

Численность группы — 17 человек. Один из них травмирован (характер повреждения неизвестен). Вооружен неприятель пистолетами, возможно наличие автоматического оружия, взрывчатых веществ… Известно, что похищенный медицинский работник находится в здании, а двое боевиков ведут наблюдение за подступами к зданию возле входа. А остальные группы условного противника убыли в город для доразведки и пополнения запасов продовольствия. Причем убывшие в город боевики могут вернуться в любой момент.

Командам была поставлена условная задача, согласно которой группа в составе двух человек должна выдвинуться к месту базирования противника, занять позицию для наблюдения, произвести доразведку, огнем из стрелкового оружия уничтожить пост охраны, проникнуть в здание и освободить заложника. Есть вероятность минирования подходов.

…Одна из команд стрелков выдвинулась на исходную позицию. После получения сигнала на выполнение задачи они должны пора­зить из снайперской винтовки Драгунова две металлические мишени и по обозначенному проходу по окраине леса выдвинуться к зданию.

После сближения со зданием команда проводит его досмотр с целью освобождения заложника. В считаные секунды стрелки уничтожают из пистолетов всех боевиков, находящихся в здании. Уничтожив условного врага, группа занимает позиции, обозначенные ограничительной линией внутри здания, — и поражает из автоматов боевиков, которые находятся за зданием.

Все действия выполняются на время. Начало — по звуковому сигналу таймера, окончание — по последнему выстрелу.

* * *

Пока боевая пара пыталась вызволить заложника на первом этапе турнира, другие стрелки уже находились в укрытии (секрете). И следили за появлением неприятеля на следующем этапе…

— На этом этапе группа из двух стрелков несет службу в секрете в отрыве от основных сил, — отметил в беседе начальник отдела Центра специальной подготовки подполковник Александр Насевич. — В это время обнаруживается условный противник, движущийся в направлении основных сил. Задача группе — остановить его продвижение. Вооружение стрелков состоит из пулемета и автомата Калашникова. Численность противника — до десяти человек, при этом в составе их штатного вооружения включено как групповое оружие (пулеметный расчет), так и снайперское (в составе снайперской пары). Обнаружение противника происходит на дальности от 150 метров.

Во время выполнения этого упражнения важно не только идентифицировать цели, но и выявить наиболее опасные из них. На сленге профессиональных стрелков это называется распределить тактический приоритет в поражении целей. В первую очередь поражаются наиболее опасные — такие как пулеметный расчет либо снайперская пара. После чего огонь переносится на одиночные цели.

Упражнение построено весьма необычным способом: с каждой позиции стрелки видят только одну группу, и они не знают, в какой точно момент времени и где появится цель. Во время выполнения упражнения стрелки постоянно меняют свою позицию.

После подачи звукового сигнала, являющегося сигналом к началу выполнения упражнения, стрелок-автоматчик  условно ранен в бедро левой ноги. Он должен суметь оказать себе первую медицинскую помощь, наложив повязку на рану с использованием индивидуального перевязочного пакета. За неправильное наложение и фиксацию повязки налагается процедурный штраф.

— Внутри группы должна быть постоянная коммуникация — как для того, чтобы обмениваться сведениями о происходящем на поле боя, так и для распределения целей и корректировки ведения огня, — пояснил Александр Насевич. — К примеру, когда работает пулеметчик, он не всегда может увидеть наиболее опасную цель. Более выгодная позиция автоматчика позволяет ему обнаружить ее и скорректировать огонь второго стрелка. Кроме того, штрафное время начисляется не только за неправильное оказание самопомощи, но и за невыполнение условий упражнения или тактических элементов, таких как смена оружия либо магазина в зоне видимости непораженной цели (когда стрелок находится под огнем противника). За оставленный в бою элемент оружия, экипировки также налагается штраф.

На этом этапе паре отводятся три стрелковых позиции. В ходе выполнения упражнения стрелки производят их смену, поражая с каждой не более двух мишеней. Смена позиций стрелком — только под огневым прикрытием напарника.

* * *

Не менее интересным этапом соревнования был и «Блокпост».

По оперативной информации, через блокпост возможно проникновение условных террористов‑смертников с самодельными взрывными устройствами на теле для проведения террористического акта. Личности террористов установлены.

В течение пяти секунд команде демонстрируются «лица» террористов, после чего за полминуты стрелки идентифицируют их в группе гражданских лиц, проходящих через блокпост. После подачи звукового сигнала таймера, являющегося сигналом к началу выполнения упражнения, разрешены извлечение оружия и стрельба по выявленным целям.

…Но была в этом упражнении и своя изюминка. Фотографии реальных людей заменили на смайлики. Зачем? Как пояснил Олег Тупик, это было сделано намеренно — для усложнения упражнения. Оказывается, запомнить конкретное лицо человека намного проще, чем эмоцию, которую изображает смайлик.

И отработка на практике показала, что это действительно так. Тем более учитывая тот факт, что гражданских лиц тоже представляли смайлики…

— Нам показали рисунки, среди которых были условные террористы, — рассказал в беседе старший лейтенант Е. — Вроде ничего сложного… Но во время стрельбы по мишеням среди, казалось бы, одинаковых рисунков очень сложно было идентифицировать нужные. Как результат, двое из ни в чем не повинных мишеней были мною поражены… Обидно, конечно, но с другой стороны — весьма важный урок на будущее.

* * *

По итогам турнира среди команд и пар призерами стали группа «А» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, специальное подразделение по борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Алмаз», отряд милиции особого назначения главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и рота специального назначения Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Хочу отметить выступившее на этом турнире подразделение специального назначения ЗОК, — подчеркнул Олег Тупик. — Парни неоднократно были участниками двухнедельных квартальных сборов по тактической стрельбе. Кроме того, они регулярно принимают участие в чемпионатах по тактической стрельбе среди подразделений войсковой разведки. Все это позволило стрелкам из ЗОК чувствовать себя на этих соревнованиях уверенно. На успехи команды повлияли правильный подход руководства оперативного командования в плане приоритетности подготовки разведподразделений по тактической стрельбе.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

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