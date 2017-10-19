В формате Союзного государства

Обеспечение равных прав граждан Беларуси и России станет темой заседания постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства. Оно пройдет 23–24 октября в Пскове. На заседании планируется обсудить обеспечение равных прав граждан — один из приоритетов деятельности Союзного государства, отрасли законодательств Беларуси и России, подлежащие гармонизации в этих целях; формы и методы обеспечения равных прав граждан.

Участники мероприятия изучат опыт других межгосударственных образований, региональную практику в этой области. Будут сформулированы перспективные направления работы и предложения для включения в перспективный план сближения законодательств Беларуси и России.

По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

В работе семинара примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, средств массовой информации, а также эксперты и ученые ведущих вузов двух стран.

БЕЛТА