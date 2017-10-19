Журналистский десант в Заслоново

Представители республиканских СМИ посетили 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду.

Прекрасное осеннее утро. Прохладный воздух наполнен терпким запахом опавшей листвы. Ковер из желтых, красных, бронзовых листьев гасит все звуки. Рассвет наполнен звонкой тишиной. Такая, утверждают многочисленные туристы, бывает только у нас, в Беларуси.

На профессиональном языке журналистов восхищенность красотами называется поземкой. В современных СМИ больше важны «жареный факт», «горячая новость»… Даже непривычно было смотреть, как коллеги-журналисты восхищаются тишиной и спокойствием. Помните, как в песне: «И нет этому счастью объяснения»?..

Впрочем, искать объяснения было некогда. Участники семинара с руководителями республиканских средств массовой информации готовились к специальной командировке в армию — яркому и незабываемому действу. В этом никто не сомневался. Первый заместитель главного редактора газеты «Советская Белоруссия» Михаил Лебедик был уверен: военные никогда не повторяются.

На предыдущих семинарах представители СМИ ознакомились с системой подготовки военной авиации и выполнением ею задач, посетили 61‑ю истребительную авиационную базу, 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, узнали о перспективах строительства и развития Вооруженных Сил в контексте глобальных процессов.

Тема нынешнего семинара — «Современное состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Республики Беларусь». Во многом он стал логическим продолжением прошлогоднего. Осенью 2016 года министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков пообещал руководителям СМИ продемонстрировать новейшую авиационную технику, показать один из самых удаленных гарнизонов белорусской армии. А люди в погонах свое слово держат.

Перспективы развития — это новые возможности, которые открывают передовые технологии, применяемые в новейшей технике. В этом участники семинара убедились сразу, поднявшись на борт всепогодного многофункционального вертолета Ми‑8МТВ‑5, который может выполнять как транспортные, так и огневые задачи. Новые машины, поступившие в ВВС и войска ПВО недавно, вобрали в себя топовые технологии в вертолетостроении.

Вертолет оснащен самым современным комплексом пилотажно-навигационного оборудования, а также комплексом «Витебск», который защищает его от поражения ракетами с инфракрасной головкой самонаведения. Ми‑8МТВ‑5 на треть вместительнее своего предшественника, он может брать на борт 35 человек. Всего несколько таких винтокрылых машин в короткое время способны перебросить в любую точку Беларуси целое десантное подразделение. Высокая мобильность сегодня — ключевое направление развития армии. Равно как и технологичность.

— На семинаре СМИ я уже третий раз, — рассказал воодушевленный впечатлениями полета заместитель директора дирекции зарубежного вещания Белорусского радио (радиостанция «Беларусь») Григорий Митюшников. — Каждый раз организаторы вносят в его программу что-то интересное, запоминающееся. В прошлый раз довелось поуправлять зенитным ракетным комплексом «Тор-М2». В этот раз — полетать на новом вертолете, понаблюдать за работой экипажа. Такие командировки в карьере журналиста можно пересчитать по пальцам. Когда, скажите, еще доведется посидеть на месте борттехника? А сфотографировать в полете вертолеты, идущие пеленгом?..

К слову, облачность в тот день была низкой. Задачу по переброске журналистского десанта пилоты выполняли в условиях ограниченной видимости. Кто-то из коллег отметил: в глухом тумане легко потеряться… Возможно, но только если речь не идет о военных. Уровень подготовки отечественных пилотов, по оценке даже иностранных специалистов, весьма высок. Они способны выполнять задачи днем и ночью в любую погоду.

Впрочем, этот же Ми‑8МТВ‑5 предназначен для поисково‑спасательных операций. А когда на кону человеческая жизнь, погодные аномалии не в счет.

В Беларуси, добавим, активно пополняется парк сверхмалой авиации. Состоящие на вооружении беспилотные авиационные комплексы — БАК — способны обнаружить даже иголку в стогу сена. Не раз они выполняли задачи в интересах других ведомств по поиску заблудившихся грибников. Спасли не одну жизнь. Высокотехнологичные БАК, к слову, выпускают всего два десятка стран в мире. И Беларусь в их числе.

Беспилотники получают все большее развитие. В военной сфере они применяются для разведки и целеуказания. Главное их преимущество — невысокая цена и незаметность для большинства радиолокационных станций. Но только не белорусского производства: наша страна зарекомендовала себя как разработчик и производитель радиолокационных станций, которые способны обнаружить даже такие сложные малоразмерные цели, как БАК.

Круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Союзного государства несут новейшие РЛС. Например, «Роса-РБ»: она осуществляет полный контроль за наземной и надводной поверхностью путем обнаружения и автоматического сопровождения целей различных классов, движущихся со скоростями от 0,4 до 200 км/ч. Участие оператора в ее работе минимально. Алгоритм сам вычисляет тип и маршрут воздушного судна.

* * *

…Для журналистов конечная точка маршрута до определенного времени была неизвестна. Сюрприз… Но там, на земле, специалисты радиотехнических войск уже знали: впереди — край лепельских озер. Журналисты впервые летели в один из самых отдаленных гарнизонов белорусской армии. В 19‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, расположенную в военном городке Заслоново.

История соединения буквально пропитана порохом. 363‑я стрелковая дивизия, правопреемником которой является 19 омбр, была сформирована в 1941 году. Боевое крещение получила в битве под Москвой, затем намертво села в оборону у волжской твердыни — под Сталинградом. Там совершил подвиг экипаж Ивана Конорева.

Гвардии старший лейтенант на единственном танке вступил в бой против пяти штурмовых орудий врага. Выбрав выгодную позицию, Конорев меткими выстрелами подбил три самоходные пушки гитлеровцев, еще две повернули назад. Преследуя врага, танк наскочил на мину и подорвался… Конорев был ранен, но, верный своему воинскому долгу, не покинул машину — вел из нее огонь по фашистам.

Когда враги приблизились к подбитому советскому танку, из открытого люка в гитлеровцев полетели гранаты. Тогда немцы выкатили на опушку леса два противотанковых орудия… Конорев был вторично ранен, но продолжал вести огонь.

Экономя каждый снаряд, офицер-танкист выбирал наиболее важные цели, пока очередной вражеский снаряд не пробил башню танка. Гвардеец погиб…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Ивану Алексеевичу Конореву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Офицер был навечно зачислен в списки первой мотострелковой роты 1‑го отдельного механизированного батальона.

В настоящее время в части завершается масштабная реконструкция. Сегодня места проживания солдат срочной службы больше похожи на благоустроенные общежития. Гости побывали также в санчасти, учебном корпусе, столовой. По словам маститых журналистов, внешний лоск и функциональность вполне можно было бы принять за показуху, если бы не одно «но»: так выглядят практически все части белорусской армии. Развитие инфраструктуры военных городков осуществлялось по специальной государственной программе. Так, были модернизированы военные городки 2‑й инженерной бригады, 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 5‑й бригады специального назначения и другие.

Журналисты, что называется, попали с корабля на бал. После приземления на полигоне 19 омбр представители СМИ наблюдали за занятиями военнослужащих мотострелкового батальона по боевой подготовке. В частности, гвардейцы отрабатывали действия на блокпосту.

* * *

Импровизированную экскурсию по военному городку министр обороны провел лично. В Заслоново, где служба считается непростой еще со времен Краснознаменного Белорусского военного округа, он прослужил более десяти лет.

Здесь же, в Заслоново, состоялся открытый разговор журналистов с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

В Вооруженных Силах заканчивается учебный год. Безусловно, главным мероприятием стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». Впервые за четверть века столь пристальное внимание как международной общественности, так и СМИ было приковано к этому мероприятию совместной оперативной подготовки двух стран.

— Сразу хочу подчеркнуть, что этот экзамен наша республика, Вооруженные Силы Беларуси выдержали достойно, несмотря на беспрецедентное по накалу сопротивление — вплоть до попыток сорвать учение, внести раскол в белорусско-российские отношения, противопоставить Беларусь странам Запада, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. — Эти попытки сорваны. Сорваны во многом благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности, в том числе информационного обеспечения. Оценку учению дал глава государства, эта оценка высокая. Самые добрые слова признательности — республиканским средствам массовой информации, работа которых оценена как блестящая.

Министр обороны подчеркнул, что высочайшая оценка нашим СМИ дана в условиях беспрецедентного давления на Республику Беларусь. Впервые на учение подобного масштаба было приглашено более 80 представителей дипломатического корпуса, в том числе 14 наблюдателей. Пожалуй, впервые в мировой практике на учение, в котором принимало участие всего около 10 тысяч военнослужащих, было аккредитовано более 100 оте­чественных журналистов и почти 280 представителей зарубежных СМИ из 22 стран, представляющих 100 изданий и информагентств.

Заслуга в образцовом информационном сопровождении учения «Запад‑2017», несомненно, принадлежит республиканским СМИ. Например, впервые время телеэфира, посвященного учению, только в ходе активной его фазы составило более 20 часов, пятикратно превысив средние показатели всех проведенных ранее крупномасштабных учений.

Результативность информационного сопровождения определяется, конечно же, не объемом информации, а достигнутыми целями.

Такое внимание к работе СМИ со стороны военного ведомства неслучайно. Как показывает мировой опыт, современные вооруженные конфликты начинаются в информационном пространстве. Одна информационная заметка или информационный сюжет сегодня, по сути, способны влиять на исход целой операции.

— Учение проведено на высоком организационном уровне. Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси сорваны. Учение сопровождалось поддержкой белорусской общественностью мероприятий по обеспечению военной безопасности государства, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. — Само учение и его информационное сопровождение позволило одновременно максимально раскрыть подоплеку, причины беспрецедентных демаршей против Республики Беларусь, показать истинную картину складывающейся обстановки на Европейском континенте, в том числе вокруг нашей страны.

Продолжается перевооружение войск. Только в текущем году принято на вооружение и снабжение Вооруженных Сил более 20 образцов вооружения, военной и специальной техники. В первую очередь это модернизированные танки Т‑72БМ3 и бронетранспортеры БТР‑70, а также бронированные машины «Кайман» и легкобронированные автомобили МЗКТ‑490100 «Волат» отечественного производства.

— Для эффективного решения задач управления войсками завершено создание автоматизированной системы управления войсками от оперативно-стратегического до тактического уровня. Данная система позволяет осуществлять управление войсками в реальном масштабе времени с возможностью передачи управления на другие пункты управления, обеспечивая при этом высокую живучесть в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия противника, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков.

В ходе учений и тренировок хорошо зарекомендовали себя комплексы средств автоматизированного управления белорусского производства — «Бор», «Поляна-РБ», «Неман», «Спрут», «Риф-Р».

Продолжается дооснащение самолетов МиГ‑29 и Су‑25 аппаратурой радиотехнической защиты «Сателлит», предназначенной для индивидуальной защиты самолетов от поражения ракетным управляемым оружием зенитных ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

Боевые расчеты дивизионов зенитных ракетных комплексов С‑300П и «Тор-М2» ежегодно выполняют боевые стрельбы на полигоне Российской Федерации Ашулук по сложнейшим мишеням, имитирующим крылатые, баллистические ракеты и другие средства воздушного нападения противника. Они неизменно входят в число лучших на учении в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество».

Существенно увеличили возможности подразделений радио­технических войск принятые на вооружение радиолокационные станции нового поколения российского производства «Противник-Г» и станции белорусского производства «Восток-Д», которые позволяют обеспечить обнаружение всех современных средств воздушного нападения и выдачу по ним информации для уничтожения подразделениями зенитных ракетных войск и авиацией.

Мобильная, компактная, надежная и многофункциональная радиолокационная станция «Противник-Г» может сопровождать до 200 целей на высотах до 150 километров и около 450 километров по дальности, обладает расширенной зоной обнаружения аэродинамических и баллистических целей.

Радиолокационная станция «Восток-Д» создана с использованием самых передовых достижений в радиолокации, характеризуется повышенной помехоустойчивостью, надежностью и мобильностью.

В войска продолжают поступать современные системы разведки, связи и навигации.

Основные усилия в подготовке органов военного управления

и войск были сосредоточены на следующих направлениях: апробация наиболее эффективных способов ведения войсками боевых действий; повышение эффективности управления воинскими частями и подразделениями; внедрение новых средств управления, обеспечивающих значительное сокращение времени на реализацию управленческих функций.

Подробно глава военного ведомства проанализировал вопросы дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах. По словам генерал-лейтенанта Андрея Равкова командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы, в мирное время. Министр обороны выразил глубокие соболезнования родителям рядового Александра Коржича.

В текущем году продолжена реализация очередного пятилетнего плана строительства и развития Вооруженных Сил. Ключевой целью до 2020 года является создание компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным войнам, — подчеркнул глава военного ведомства.

Приоритет в строительстве и развитии Вооруженных Сил отдан следующим направлениям: развитие систем управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, сил специальных операций, ракетных войск, а также повышение возможностей по маскировке войск и объектов.

В настоящее время реализуются следующие три ключевых направления, обеспечивающие поступательное наращивание возможностей видов и родов войск: повышение боевого потенциала соединений и воинских частей постоянной готовности для обеспечения оперативного реагирования на изменения обстановки; увеличение доли современного вооружения и военной техники в Вооруженных Силах; совершенствование подготовки органов военного управления и войск.

Проводится поэтапное сокращение мобилизационной потребности механизированных и десантных бригад (а следовательно, и сроков их готовности к выполнению задач) для получения мощного высокоманевренного боевого компонента. Это будет являться действенным инструментом для оперативного реагирования и решения широкого спектра задач в случае резкого изменения военно-политической обстановки.

Несомненно, эффективность военного строительства напрямую связана с информационным сопровождением данного процесса.

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В Беларуси делается очень много для формирования понимания общественностью миролюбивой политики, которую проводит наша страна, и мер, которые принимаются для обеспечения национальной, в том числе военной, безопасности. В этом процессе особенно велика роль средств массовой информации.

Яркие сюжеты о жизни белорусской армии регулярно размещаются в новостных программах республиканских телеканалов, программах «Военное обозрение» радиостанции «Беларусь», «Служу Айчыне» Первого национального канала Белорусского радио.

На страницах газет «Звязда» и «Минский курьер» на регулярной основе осуществляется выпуск совместных проектов и постоянных рубрик «Плацдарм» и «Армия моя».

По праву лидерами в освещении темы патриотизма белорусского народа и защиты Отечества всегда были и остаются Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, «Второй национальный канал» и «Столичное телевидение», Белорусское телеграфное агентство, газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», «Рэспубліка» и многие другие.

Журналисты являются постоянными участниками мероприятий, проводимых в рамках современного военного строительства. Во многом благодаря им в Беларуси и далеко за ее пределами хорошо знают облик современных Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Все это весомый вклад в обеспечение безопасности на белорусской земле, что подтверждается итогами ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных Сил, патриотического воспитания населения Республики Беларусь, учредителями и организаторами которого являются Министерство обороны и Министерство информации, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков.

…В завершение визита в Заслоново гости смогли пострелять из различных видов стрелкового оружия, попробовать солдатскую кашу. День выдался насыщенным, а потому прошел быстро.

Вечер выдался тихим и спокойным. Но погода на этот раз была ни при чем. Журналисты знали ответ на главный вопрос: гарант безопасности и спокойствия Беларуси — наша армия. Немногочисленная, хорошо обученная и вооруженная.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр», фото Владимира Блинова