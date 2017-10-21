Боевым традициям верны

75 лет исполняется 65‑й общевойсковой Краснознаменной армии, на базе которой было образовано Северо-Западное оперативное командование. Об основных вехах истории этого объединения и ратных делах фронтовиков, о том, как нынешние наследники героического прошлого продолжают боевые традиции ветеранов, рассказывает командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович.

— Товарищ генерал-майор, давайте вспомним основные вехи истории этого известного с огненных лет Великой Оте­чественной войны объединения.

— У 65‑й армии славная боевая история. Днем рождения объединения принято считать 22 октября 1942 года. Как свидетельствует исторический формуляр, именно тогда по приказу Ставки Верховного главнокомандования сражавшаяся с фашистами 4‑я танковая армия была преобразована в 65‑ю общевойсковую. С этого времени и до конца Великой Отечественной войны ее бессменным командующим был легендарный генерал Павел Иванович Батов. Под его руководством объединение с честью прошло боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии и Ростока.

После боев на Дону 65‑я армия приняла активное участие в разгроме и уничтожении окруженной группировки гитлеровских

войск под Сталинградом. Свою боевую задачу по разгрому фашистских захватчиков на Волге воинские части объединения выполнили успешно. Около семи тысяч бойцов были награждены тогда орденами и медалями, четыре дивизии из состава объединения получили звания гвардейских.

С февраля решающего 1943 года 65‑я общевойсковая армия, переброшенная на Центральный фронт, принимала активное участие в Курской битве, в последующем — в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской наступательных операциях. Четыре месяца войска объединения почти безостановочно продвигались с боями на запад, преодолевая мощные рубежи вражеской обороны.

65‑я армия снискала себе славу как армия прорыва, стремительного маневра и умелого форсирования водных преград. Боевой путь прославленного объединения проходил через такие крупные реки, как Северная Двина, Западный Буг, Десна, Днепр, Висла, Одер… Почти все водные препятствия войска 65‑й общевойсковой преодолевали без задержки, с ходу. Вот характерный пример: только за успешное форсирование Днепра и удержание захваченного плацдарма, проявленное при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 183 воинам армии (в том числе ее командующему генерал-лейтенанту Батову) было присвоено звание Героя Советского Союза.

Важную лепту внесли части объединения в разгром фашистов на белорусской земле. С 23 июня 1944 года 65‑я общевойсковая, действуя в составе 1‑го Белорусского фронта, успешно громила врага на территории Гомельской, Могилевской, Минской и Брестской областей. Многим ее частям и соединениям были присвоены почетные наименования: они стали Днепровскими, Речицкими, Осиповичскими, Барановичскими, Бобруйскими, Слонимскими… За боевые заслуги на белорусской земле более двухсот воинов общевойсковой армии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, десятки тысяч — награждены орденами и медалями.

В дальнейшем войска армии принимали активное участие в Млавско-Эльбинской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Так, осенью 1944‑го они, ведя успешные бои и освободив более 800 городов и населенных пунктов, получили очередные две благодарности от Верховного главнокомандующего.

А завершила свой победный путь 65‑я общевойсковая армия в мае 1945‑го на острове Рюген. Родина высоко оценила заслуги объединения: 43 соединениям и воинским частям были присвоены почетные наименования, Героями Советского Союза стало более 300 солдат, сержантов и офицеров. Сам командующий Павел Иванович Батов уже в послевоенное время стал генералом армии. За годы войны Боевые Знамена воинских частей 65‑й общевойсковой увенчали 102 ордена, 27 раз Москва салютовала весомым победам прославленного объединения над врагом.

— А как сложилась послевоенная судьба армии, в боях познавшей радость побед?

— После Великой Победы полевое управление 65‑й армии несколько раз преобразовывалось: в апреле 1946 года, в феврале 1947‑го… И уже его преемник — управление 7‑й отдельной кадровой танковой дивизии в мае 1948‑го было передислоцировано из Польши в Борисов, войдя в состав Белорусского военного округа. Еще через год дивизия была переформирована в 7‑ю механизированную армию, которая в 1957‑м снова стала танковой.

После распада СССР на базе группировки войск Краснознаменного БВО были созданы Вооруженные Силы Республики Беларусь. И в 1993 году после проведенных мероприятий по реформированию 7‑я танковая армия была преобразована в 7‑й армейский корпус с передачей его частям и соединениям прежних почетных наименований, Боевых Знамен, орденов и исторических формуляров. Еще через год это объединение переименовали в 65‑й армейский корпус.

Важно отметить, что в бытность Советского Союза личный состав объединения, продолжая славные боевые традиции армии Батова, продолжал настойчиво совершенствовать ратное мастерство. Активно участвуя практически во всех известных крупномасштабных учениях и маневрах того времени, воины с честью выдержали все ратные испытания, добились значительных успехов в деле дальнейшего повышения боевой готовности войск. За что неоднократно поощрялись руководством Вооруженных Сил СССР.

Так, в январе 1974 года за высокие результаты в боевой подготовке объединение было награждено орденом Красного Знамени. В коллекцию наград его соединений и частей в мирное время добавились почетные знамена и грамоты Президиума Верховного Совета СССР и БССР, вымпелы министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть (некоторые части были дважды удостоены этой почетной регалии).

Оставаясь верными своему героическому прошлому, воины объединения успешно решали вопросы боевой и мобилизационной готовности, сбережения материальных средств, ремонта и обслуживания техники и вооружения, обеспечения их надежной сохранности.

— Напомните, пожалуйста, о том, когда и с какой целью на базе 65‑го армейского корпуса была образована новая организационно-штатная структура в белорусской армии.

— В соответствии с планом реформирования Вооруженных Сил Беларуси в декабре 2001 года 65‑й армейский корпус был преобразован в Северо-Западное оперативное командование. Создание этого нового органа военного управления было обусловлено значительным расширением функций и задач, решаемых войсками в зоне своей ответственности. Возникла настоятельная необходимость в организации тесного взаимодействия со всеми силовыми структурами, ответственными за военную безопасность страны, координации совместных действий со вновь созданными формированиями территориальной обороны. Это был совершенно новый подход к вопросам защиты нашего государства, основанный на понимании изменившегося характера современных войн и военных конфликтов.

Сегодня воины Северо-Западного оперативного командования в его новой оргштатной структуре достойно продолжают традиции поколения победителей. В войсках объединения сохранен главный ориентир — полноценная боевая подготовка. Обучение кадрового и приписного состава проходит в строгом соответствии с утвержденным планом подготовки войск. Ра­зумное планирование учебных занятий и творческий подход к делу на местах позволяют в целом успешно решать все учебно-боевые задачи, поддерживать должный уровень выучки

войск, соответствующий их предназначению.

— Если конкретнее, с какими результатами войска СЗОК подошли к знаменательной дате?

— Нынешние наследники славы фронтовиков встречают юбилейную дату с достойными результатами. Самих себя хвалить вообще-то не принято, но и умолчать о заслугах наших воинских коллективов будет тоже несправедливо.

В полном объеме и с высоким качеством отработаны все мероприятия плана подготовки войск СЗОК на 2016/2017 учебный год. В ходе боевой учебы особое внимание уделялось совершенствованию профессионально-должностной подготовки офицерского состава, повышению боевой и мобилизационной готовности органов управления, их способности выполнять задачи по предназначению в любых условиях обстановки.

Знания и профессиональные навыки военнослужащие совершенствовали на плановых полевых выходах и контрольных занятиях, учениях и тренировках различного уровня.

Показательной оценкой уровня обученности личного состава оперативного командования стало прошедшее в сентябре совместное стратегическое учение «Запад‑2017». В ходе этого планового мероприятия военнослужащие объединения в тесном взаимодействии с региональной группировкой войск (сил) Российской Федерации успешно выполнили поставленные задачи, на деле продемонстрировав слаженность, высокие профессиональные навыки, полевую и огневую выучку. По итогам ССУ высокую оценку действиям военнослужащих дал наш Главнокомандующий — Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

В целом же качественное выполнение плана боевой подготовки войск оперативного командования позволило значительно повысить уровень ратной выучки военнослужащих всех категорий по сравнению с предыдущим учебным годом.

Лучших показателей в боевой учебе, укреплении воинской дисциплины и уставного правопорядка добились воинские коллективы, которыми руководят гвардии полковники Алексей Хохлов (231 абр), Виктор Данилович (227 оп), подполковники Олег Пикалов (814 цто), Сергей Щербаков (60 опс), Александр Макаров (592 вмц).

В ходе прошедшего учения высокий уровень полевой выучки и профессионального мастерства показал личный состав 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120 омбр под командованием гвардии капитана Виктора Купрацевича. К слову, сам комбат по итогам ССУ представлен к государственной награде. На полигоне Лепельский успешно выдержали экзамен на боевую зрелость гвардейцы 1‑го механизированного батальона 19 омбр под руководством выпускника КШФ 2017 года гвардии подполковника Алексея Середохова.

Среди офицеров управления высоких результатов в профессионально-должностной подготовке добились полковники Владимир Кулажин, Игорь Кузьмук, Дмитрий Климкович, Виталий Шкадрович, Александр Потапенко, Руслан Чехов, Владимир Рогизный, Сергей Макаров, подполковники Алексей Ковалёв, Владимир Михалевич, Иван Зарембо, старший лейтенант Александр Минчук и многие другие.

Необходимо отметить, что воинские коллективы плодотворно поработали не только в плане боевой подготовки. В соединениях и воинских частях СЗОК немало сделано по совершенствованию и благо­устройству военных городков, ремонту казарм, штабов и объектов учебно-материальной базы, что позволяет сегодня на самом высоком уровне организовывать занятия в рамках боевой подготовки, обеспечивать лечение, питание, досуг и быт военнослужащих.

Полным ходом в войсках СЗОК идет перевод ВВСТ на зимний период эксплуатации. К наступлению холодов основательно утеплили казарменный фонд, места несения службы и боевого дежурства. Для работы котельных, которые уже подают тепло, заготовили необходимые запасы местных видов топлива.

— Товарищ генерал-майор, не скрою, некоторые считают, что широкое празднование юбилея 65‑й общевойсковой армии вряд ли уместно — ведь ее прежнее наименование из нынешнего названия объединения исключено…

— Да, это так. Но главное здесь вот в чем — мы не имеем права забывать свою историю, свою родословную, которую СЗОК ведет именно от 65‑й армии. Лично мне выпала большая честь командовать объединением со столь богатым прошлым.

В свое время его возглавляли многие талантливые военачальники. Назову самых известных: генералы армии Батов, Ахромеев, Квашнин, маршал танковых войск Богданов, генерал-лейтенанты Семиренко, Ахунов, Шевцов, Козлов, генерал-майоры Беппаев, Анатолий и Александр Никитины, Сергей Борисёнок, Иван Чаус. В свое время войсками СЗОК руководил нынешний министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. На различных должностях в управлении объединения проходили офицерскую службу генерал-майоры Михаил Пузиков и Сергей Потапенко. Здесь служили также полковник Иван Богуславский, возглавляющий в настоящее время Главную военную инспекцию Вооруженных Сил, генерал-майор Андрей Некрашевич — ныне начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

Мы, современные белорусские воины, верны героическому прошлому и доставшейся в наследство славе фронтовиков. Юбилей 65‑й общевойсковой для каждого из военнослужащих Северо-Западного оперативного командования — поистине личный праздник.

Широкое проведение нынешнего торжества, конечно, не самоцель. Нужен он не столько командованию объединения, сколько нашим уважаемым ветеранам. Тем, кто ковал в боях ратную славу легендарной армии, а в послевоенные годы крепил боевую готовность родных Вооруженных Сил. Уж кто-кто, а старшее поколение армейцев кровью и потом заслужило это торжество. Впрочем, уверен: и для сегодняшних лейтенантов и рядовых, преемников мужества отцов и дедов, этот праздник не чужой.

Такой юбилей — хороший повод для того, чтобы оглянуться, проанализировать пройденный путь, поразмыслить о дне завтрашнем. К празднику приятно внутренне готовиться — это большая ответственность и для отдельного человека, и для коллектива в целом.

— Интересно узнать: как сегодня в вой­сках СЗОК обстоят дела с пропагандой славных боевых традиций 65‑й армии?

— Воспитанию военнослужащих и подрастающего поколения защитников Родины в духе верности боевым традициям мы уделяем должное внимание. Нынешним воинам есть на кого равняться, по ком сверять свои практические дела.

В списки частей подразделений войск СЗОК навечно зачислены шесть военнослужащих, в их строю — четыре почетных солдата. Постоянными гостями воинских коллективов (и не только по праздникам) являются ветераны войны и Вооруженных Сил, которые оказывают командованию посильную помощь в военно-патриотическом воспитании, в укреплении дисциплины и правопорядка.

Стало уже доброй традицией торжественно отмечать годовщины соединений и частей оперативного командования, принятие новым пополнением Военной присяги с обязательным приглашением ветеранов, однополчан, представителей местных органов власти и общественности. Такие торжественные мероприятия прививают военнослужащим гордость за принадлежность к своим воинским коллективам, несут в себе большой героико-патриотический заряд, способствующий повышению престижа военной службы.

Активную помощь в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности оказывают нам ветераны 65‑й армии Авенир Юшко, Геннадий Артёмов, Иван Курчатов, Юрий Хомич. По инициативе военного совета СЗОК создана комната истории Северо-Западного оперативного командования, где собрано более тысячи уникальных экспонатов, фотографий и документов, связанных с боевой биографией прославленного объединения, с его первым командующим.

В последние годы в местах дислокации войск СЗОК активно и целенаправленно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Немаловажную роль в этом играют тесные шефские связи учебных заведений с воинскими частями.

Только в этом году во время летних школьных каникул командование войск оперативного командования помогло отделам образования регионов в организации и функционировании 12 спортивно-патриотических лагерей с предоставлением необходимого военного имущества и учебно-материальной базы. Совместно с преподавательским составом школ и гимназий непосредственное участие в работе с молодежью приняло более пятидесяти офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов с педагогическими наклонностями, коммуникабельных и умеющих доходчиво рассказать школьникам о профессии Родину защищать. За летний сезон более 1.100 подростков смогли не только хорошо отдохнуть и физически окрепнуть, но и познакомиться с реалиями армейской жизни, с пользой для себя провести свободное от учебы время.

В средних школах (также не без участия военных) успешно функционируют классы военно-патриотической направленности. Многие их выпускники, окончив военные учебные заведения, уже стали офицерами и проходят службу в белорусской армии. В том числе и в войсках нашего оперативного командования.

— Как же планируете отметить знаменательную дату объединения?

— По традиции — в тесном кругу друзей и однополчан. На торжество мы пригласили ветеранов армии, руководство Министерства обороны, представителей исполнительной власти Минской и Витебской областей, а также Борисовского района. К празднику выпущен юбилейный знак, подготовлены праздничные сувениры, вымпелы и подарки с памятной символикой, которые будут вручены ветеранам и лучшим военнослужащим объединения.

Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить ветеранов войны и Вооруженных Сил, военнослужащих и приписной состав соединений и частей СЗОК с 75‑летним юбилеем нашего объединения. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и семейного благополучия, а стоящим ныне в строю воинам — успехов в ратной службе и военной удачи.

Беседовал подполковник запаса Николай Макаревич, фото автора, майора Вадима Опарина и из архива объединения