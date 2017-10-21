Миротворцы задачи выполнили

Вчера на базе учебного центра «Илийский» Вооруженных сил Республики Казахстан завершилось совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2017». За ходом завершающего этапа активной фазы учения наблюдали начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев, представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Республике Казахстан, а также Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста.

На учении отработаны вопросы формирования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, их развертывания в районе операции по поддержанию мира, проводимой по Резолюции Совета Безопасности ООН на территории условного государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по поддержанию мира, а также взаимодействия с международными организациями при выполнении миротворческих задач.

В ходе активной фазы «Нерушимого братства — 2017» личный состав подразделений Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ отрабатывал задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, патрулированию местности и населенных пунктов, охране важных объектов, разминированию, ведению радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации последствий пожара, противодействию массовым беспорядкам, сопровождению гуманитарных грузов, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

А заключительным (и самым зрелищным) моментом активной фазы совместного учения стал розыгрыш комплексного эпизода. Военнослужащие шести стран-участниц успешно продемонстрировали мастерство и слаженность при выполнении миротворческих задач, самообороне миротворческих сил и защите гражданского населения сводными межнациональными миротворческими батальонами КМС ОДКБ.

— Совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ проводилось в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017» и является завершающим мероприятием этапа постконфликтного урегулирования, — подчеркнул начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. — Проводимое в этом году «Нерушимое братство» стало уже шестым по счету, и по численности привлекаемого личного состава, вооружения, военной и специальной техники оно рекордное. В учении было задействовано более 1.500 военнослужащих, свыше двухсот единиц техники, 25 летательных аппаратов. Поставленные перед Коллективными миротворческими силами цели считаю достигнутыми. Замыслом учения были предусмотрены практически все основные задачи и варианты действий наших миротворцев. И личный состав с ними справился, продемонстрировав высокий профессионализм, слаженность и силу духа.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

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