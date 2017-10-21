Обуз-Лесновской полевой «академии» – 25!

Зачастую мы, увлекшись учебно-боевыми баталиями мотострелков и танкистов, артиллеристов и разведчиков, несправедливо забываем о полигонах, на базе которых куют ратное мастерство наши воины. Полевые «академии» и их специалисты привыкли оставаться «за кадром» боевой подготовки. Но именно благодаря тяжелейшему труду этих профессионалов нашим военнослужащим есть где воплотить теорию в практику.

Сегодня исполняется 25 лет со дня образования одного из крупнейших полигонов наших Сухопутных войск — 230‑го общевойскового полигона Западного оперативного командования.

Славными предшественниками 230 оп называют Скобелевский военный лагерь и Обуз-Лесновский учебный центр. Сегодня полигон является знаковой площадкой для подготовки войск суверенной Беларуси.

На территории этого полигона прошли масштабные учения: «Неман‑2001», «Чистое небо — 2003», «Щит Отечества — 2004», «Щит Союза — 2006», «Запад‑2009», «Запад‑2013»… Не раз во время проведения ответственных мероприятий здесь бывал Президент Республики Беларусь — Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко.

«В подчиненных уверен на все сто»

В течение трех лет 230‑й общевойсковой полигон возглавляет полковник Пётр Асташонок. Офицер рассказал о задачах, которые на сегодняшний день удается успешно решать благодаря самоотверженному ратному труду личного состава и работе гражданского персонала воинской части.

— Полигон предназначен для обеспечения мероприятий боевой подготовки — стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения БМП‑2, стрельб артиллерии, танковых подразделений, — подчеркнул Пётр Михайлович. — Общее руководство деятельностью на полигоне осуществляет начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. У нас тренируются подразделения воинских частей и формирований Барановичского и Слонимского гарнизонов. Например, часто оттачивают ратное мастерство военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Не стоит забывать и о полевых выходах артиллерийских подразделений воинских частей Западного оперативного командования.

Офицер отметил, что в ходе мероприятий боевой и мобилизационной готовности на 230 оп отрабатывают свои задачи различные подразделения — артиллеристы, авиаторы и мотострелки, воины сил специальных операций.

— Возможности полигона позволяют выполнить мероприятия боевой подготовки от штатной стрельбы из вооружения до бригадных тактических учений, как в дневное время суток, так и ночью, — отметил полковник Пётр Асташонок. — Не так давно, к примеру, у нас проходили ротные тактические учения c боевой стрельбой мотострелковых подразделений. Затем состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой как танковых, так и механизированных подразделений… Как видите, на полигоне не прекращается активная боевая подготовка!

Ежегодно реализуется план развития инфраструктуры и совершенствования учебной материальной базы нашей воинской части. Не так давно на учебно-тактическом поле был создан объект «бой в городе». На сегодняшний день мы занимаемся подготовкой учебных мест для проведения оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил под руководством министра обороны.

Также продолжается совершенствование объекта «блокпост», который на данный момент уже является стрельбовым. Для подготовки подразделений ССО у нас созданы такие объекты и элементы, как «газонаполнительная станция», рубежи, подходы. Для проведения боевых стрельб малых подразделений на полигоне оборудован третий участок танковой директрисы.

Мы не стоим на месте и стараемся идти в ногу со временем. Модернизация проходит таким образом, что сейчас, к примеру, электрик-оператор поднимает мишени на танковой директрисе с помощью компьютера через специальную программу посредством

Wi-Fi-соединения.

Отдельно хочу отметить, что инфраструктура военного городка полигона оборудована с таким расчетом, чтобы прибывшие для боевой учебы подразделения могли разместиться не в поле, а стационарно.

Площадь полигона — более одиннадцати тысяч гектаров. Работу по обслуживанию такой огромной территории проводит дружный коллектив воинской части. Особенно хотел бы отметить ратный труд капитанов Алексея Фурсы и Сергея Хованского, старшего прапорщика Виталия Шилейко, прапорщика Сергея Антоника. Отлично справляется с должностными обязанностями делопроизводитель службы тыла Наталья Григорович. Вообще коллектив у нас сплоченный, дружный. Любому из подчиненных я могу доверить важную задачу и быть уверенным в ее успешном выполнении.

Кадры решают все

Подполковник запаса Василий Пономаренко начинал службу на 230 оп в должности начальника штаба в далеком 1992 году. Десять лет офицер возглавлял полигон. Сейчас он трудится в воинской части начальником телефонной станции.

— Получилось так, что на моих глазах проходило становление нашей воинской части, — отметил Василий Викторович. — Я помню, как выглядел полигон четверть века назад. К примеру, на месте библиотеки, где мы сейчас с вами общаемся, находилась солдатская столовая. Там, где сейчас находится кабинет начальника полигона, располагался магазин… Строили все своими руками. За прошедшие двадцать пять лет инфраструктура полигона значительно улучшилась, был возведен ряд новых сооружений.

Раньше воинская часть подчинялась дивизии, штаб которой располагался в Слониме. Здесь проходили различные масштабные учения. Как видите, и сегодня возможности полигона позволяют обеспечить войскам нормальную боевую учебу.

Заместитель начальника полигона по идеологической работе подполковник Алексей Мытников отметил, что подполковник запаса Пономаренко является примером для военнослужащих полигона.

— Василий Викторович принимает активное участие в жизнедеятельности воинской части, делится опытом, — отметил офицер. — Мы часто обращаемся к нему за советом.

Большое внимание в нашей воинской части уделяется военно-патриотическому воспитанию. Полигон шефствует над Леснянской средней школой. С учащимися мы периодически проводим уроки мужества. Раз в полгода должностные лица нашей воинской части участвуют в профилактических мероприятиях по соблюдению мер безопасности на полигоне, который является объектом повышенной опасности.

Особую признательность хочу выразить женсовету и профсоюзной организации нашей воинской части. Службу на полигоне проходит достаточно много военно­служащих-женщин, и они проявляют себя только с лучшей стороны.

Хочу подчеркнуть, что служба на полигоне основывается на взаимном доверии и уважении. Личный состав выполняет сложнейшие задачи — и относится к своим обязанностям ответственно.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора