Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих Северо-Западного оперативного командования с 75‑летним юбилеем объединения

Уважаемые товарищи!

22 октября исполняется 75 лет Северо-Западному оперативному командованию — объединению, которое является преемником славных боевых традиций 65‑й общевойсковой армии.

Сформированная в октябре 1942 года 65‑я армия прошла славный героический боевой путь от Сталинграда до Берлина, участвовала в освобождении белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.

За умелые боевые действия, мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 322 воина 65‑й армии стали Героями Советского Союза, свыше 120 тысяч — награждены орденами и медалями.

В послевоенный период 65‑я, а впоследствии 7‑я механизированная (7‑я танковая) армия внесла значительный вклад в повышение обороноспособности государства, защиту рубежей нашей Родины на западном направлении.

Сегодня военнослужащие Северо-Западного оперативного командования достойно продолжают традиции поколения победителей.

Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав объединения с юбилеем.

Счастья вам, доброго здоровья и успехов в труде на благо нашей Родины — Беларуси!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант

А. А. Равков