«Пусть эфир будет чистым!..»

Торжественные мероприятия, посвященные 98‑й годовщине образования войск связи, прошли в 60‑м Барановичском Краснознаменном, ордена Александра Невского отдельном полку связи.

Известно, что Вооруженным Силам военные связисты нужны как воздух. От их работы, исправности и готовности военной связи зависит оперативность применения боевых средств. Сегодня воины-связисты — это в первую очередь технически образованные специалисты. Им приходится иметь дело со всеми видами связи, многочисленными компьютерно-коммуникативными задачами.

И для того чтобы армия имела «хорошие уши», связисты должны быть на высоте и в будни, и в праздники. Современная военная связь — неотъемлемая составная часть системы управления войсками, включающая в себя самые современные информационные и телекоммуникационные технологии.

…После торжественного открытия митинга к личному составу полка обратился командир 60 опс подполковник Сергей Щербаков.

— Наш полк укомплектован новейшими образцами современной техники, — подчеркнул Сергей Иванович.

Личный состав полка успешно освоил новые образцы средств и комплексов связи. Подтверждение тому — высокие результаты, достигнутые в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017» и других мероприятий боевой подготовки.

С профессиональным праздником связистов поздравили и поблагодарили за самоотверженный ратный труд заместитель начальника связи — начальника отдела связи штаба СЗОК подполковник Алексей Ермачёнок и ветеран 60 опс подполковник запаса Вячеслав Игнатович.

В завершение митинга состоялось возложение венков к памятнику воинам-связистам, павшим в боях за Родину. После этого военнослужащие полка прошли торжественным маршем под музыку духового оркестра. Финальным аккордом мероприятий, посвященных Дню войск связи, стал праздничный концерт.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора