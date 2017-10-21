С тех пор как человек научился писать, всю свою мудрость он доверил книгам. На глиняных табличках, папирусных свитках, пергаменте люди стремились сохранить для потомков свои знания, опыт, мысли. С незапамятных времен появились и кладовые мудрости — библиотеки.

«Созвездие лучших читателей» — под таким названием в библиотеке 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошло мероприятие, на котором чествовали самых активных книголюбов.

В настоящее время читателями библиотеки является более семисот человек, треть из которых — гражданские лица. Библиотекарь Ирина Орех проанализировала их читательские формуляры и определила самых активных. Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям, интересам. Но есть то, что их объединяет, — это любовь к книге и чтению.

Лучшим читателем года стала Галина Соломаха. В ее читательском формуляре текущего года — более 250 книг. Это детективы, исторические романы, издания духовно-нравственного содержания. Она всегда интересуется новыми поступлениями, книгами, которые в настоящий момент пользуются спросом. Вячеслав Ахтеряков и Василий Иванов были удостоены дипломов ІІ и ІІІ степени.

В номинации «Самый преданный читатель» победителями стали Людмила Кошелева и Лариса Лисовая. Справедливо будет отметить, что читающие семьи в библиотеке бригады — это норма. В их числе семьи Алексея Максимова, Игоря Кухарчука. Звания «Читатель-энциклопедист» по праву был удостоен Вадим Василенко. Знаток русской, зарубежной, современной литературы, человек глубокого ума, он не только активный читатель библиотеки, но и надежный помощник и консультант по многим вопросам, касающимся литературы. Кроме того, он является активным участником многих мероприятий, проводимых в клубе воинской части.

Дипломы и призы были также вручены Галине Шульгиной, Тамаре Яско, Татьяне Недозреловой, Галине Кулик.

— Все вы — настоящие друзья библиотеки. И мы не устаем благодарить вас и говорить вам спасибо за поддержку и понимание. Когда мы вместе — мы можем многое, — подчеркнул заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии полковник Дмитрий Глинский.

Библиотека — это место встречи и общения единомышленников. О том, что в библиотеке Заслоново собрались именно такие люди, свидетельствовала добрая, теплая атмосфера, царящая здесь. Ну а праздничные нотки в нее добавили музыкальные поздравления. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр», фото из архива 19 омбр