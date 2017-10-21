В столице фонтанов найти отражение мечты

На планете есть места, которые нужно обязательно посетить, чтобы, посмотрев в струящуюся воду, в мириадах капель увидеть отражение своей мечты…

Множество людей восхищается красотой Санкт-Петербурга, но мне больше по душе столица фонтанов – Петергоф, не уступающий по красоте резиденциям европейских монархов, в том числе французскому Версалю.

На высоком берегу Финского залива Петр I захотел возвести резиденцию для приемов, она должна была олицетворять могущество Российской империи.

Открытие Петергофа произошло в 1723 году.

Кстати, Петр I принимал активное участие в создании Петергофа. Доказательство этому — его рисунки и чертежи с исправлениями. И после смерти царя архитекторы воплощали в жизнь его замыслы и берегли то, что было создано под его руководством.

В Петергофе творил французский архитектор Жан-Батист Александр Леблон, участвовали в оформлении Петергофа итальянцы — скульптор Бартоломео Карло Растрелли, мастера «фонтанных дел» Джованни и Джулиано Бараттини, австрийские, голландские и русские умельцы.

Была основана гранильная фабрика, чтобы шлифовать стекло и обрабатывать камень для строительства Петергофа. Также велись работы по сооружению мощного водовода, чтобы могли существовать фонтаны.

В годы правления императрицы Елизаветы Петровны Бартоломео Франческо Растрелли расширил Верхние палаты, оформил Верхний сад, пристроил к дворцу Монплезир.

Очередная страница в истории Петергофа связана с Екатериной II. В период ее правления была переделана часть интерьеров.

Во время правления императора Александра II состоялось открытие железной дороги, соединившей Петергоф с Петербургом. А вот после Октябрьской революции 1917 года Петергоф, можно сказать, стал музеем, открытым для посещения простых людей.

Грустную страницу в истории Петергофа написала Великая Оте­чественная война. До января 1944 года город и все его дворцово‑парковые ансамбли находились под оккупацией. Фашисты разрушили дворцы и парк. В 1944 году в день освобождения Петергофа фронтовые корреспонденты увидели страшную разруху.

И вновь нужно было возрождаться, на этот раз из руин и пепла. Реставрационные работы начались сразу же и продолжались до 1973 года. В 1990 году архитектурно-парковый ансамбль «Петергоф» был внесен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году стал одним из семи чудес России.

Блестящие фонтаны, обрамленные зеленью парков и садов, удивляют и радуют туристов. Около двухсот фонтанов манят прохладой в жаркие солнечные дни и в период романтичных белых ночей.

Крупнейшее сооружение фонтанного искусства — Большой каскад. Он состоит из каменного грота, водопадных лестниц, более шестидесяти фонтанов, около трех сотен скульптур, барельефов и других декоративных элементов.

У многих фонтанов есть своя история. Так, «Самсон» символизирует победу России над шведами под Полтавой. Могучий святой Самсон разрывает пасть льву (этот зверь украшает герб Швеции).

В центре Верхнего сада расположен фонтан «Нептун». В центре — бронзовая скульптура Нептуна, которую окружают мифические обитатели подводного царства. Стоит взглянуть и на оригинальный фонтан Нижнего парка — «Пирамиду».

Основные аллеи Нижнего парка или выходят к заливу, или заканчиваются фонтаном. В планировке соблюдается принцип симметрии. Центральная ось — Большой каскад и Морской канал. На равном расстоянии от оси фонтаны «Адам» и «Ева», каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора», дворец Монплезир и павильон Эрмитаж.

Прибывающие в Петергоф гости любуются изысканными газонами и аллеями, сверкающими золотом статуями и сияющими в мириадах брызг фонтанами, в которых отражаются все цвета радуги.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Александра Гончарова