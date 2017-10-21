Здесь готовят настоящих профессионалов

Недавно воспитанники Минского суворовского военного училища посетили факультет противовоздушной обороны Военной академии

Суворовцев встретил начальник факультета ПВО полковник Максим Журавлёв. Офицер рассказал о старейшем факультете высшего военного учебного заведения.

— Наш факультет всегда рад воспитанникам МСВУ, ведь вы уже знакомы со многими военными дисциплинами, а потому более подготовлены к обучению в стенах нашего военного вуза, — обратился к суворовцам Максим Борисович. — Войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушных рубежей нашей страны. Поэтому ратный труд офицеров‑выпускников факультета ПВО особенно важен в деле обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Воспитанники МСВУ посетили аудитории, лаборатории и кабинеты учебного корпуса, оснащенные новейшими радио­техническими и радиоэлектронными устройствами, средствами автоматики и вычислительной техники. Вниманию суворовцев были представлены классы современных информационных технологий, тактической подготовки.

— Я пришел поступать в училище вслед за другом, — рассказал Владислав Рубацкий. — За пять лет учебы у меня сформировалось желание связать жизнь с войсками противовоздушной обороны.

Также в ходе экскурсии суворовцы побывали в музее техники Военной академии, где офицеры дивизиона курсантов факультета ПВО рассказали гостям историю зарождения и развития войск противовоздушной обороны.

— Хочу стать у истоков военной династии в своей семье, — по-взрослому серьезно сказал Виталий Игнатчик. — В наше время быть офицером — это честь. Но это и огромная ответственность.

После посещения музея военной техники воспитанники МСВУ посетили казарму и общежитие факультета ПВО, спортивный городок, строевой плац, тренажерный зал. Материально-техническая база Военной академии впечатлила мальчишек: в учебном заведении созданы все условия для комфортной жизни и отдыха будущих офицеров.

— С детства меня привлекала военная форма, техника, я любил смотреть художественные и документальные фильмы о войне, — вспоминал Никита Волосар. — И с ранних лет хотел стоять в строю защитников нашей страны. Советский фильм «Ключи от неба» помог понять, что я хочу проходить военную службу в войсках противовоздушной обороны — на зенитно-ракетном комплексе С‑300.

Стоит отметить, что суворовцы — частые гости Военной академии. И это неслучайно, ведь большинство из них, как правило, поступает именно в это учебное заведение. Чтобы помочь ребятам определиться с будущей профессией, в скором времени для суворовцев выпускного курса будут организованы экскурсии на другие факультеты Военной академии.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора