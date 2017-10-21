Зимние пчёлы

Когда пчелы зимуют в помещении, то для их нормальной жизни воздух должен ежедневно сменяться наружным 10 раз. Для этого нужна довольно сильная вентиляция зимовников, действующая в любую погоду. Помните, что в душных зимовниках с сырым, застоявшимся воздухом пчелам плохо.

Свежий, богатый кислородом воздух особенно необходим им с середины зимы. В это время пчелы начинают выращивать расплод. Освежение воздуха предупреждает и кристаллизацию меда в сотах, которая может наблюдаться в чрезмерно сухих и теплых зимовниках. Кстати, гул пчел — сигнал неблагополучной зимовки.

Заменяя на зиму часть корма сахарным сиропом, мы увеличиваем сбор товарного меда. Но! При этом мы подрываем основу его производства — силу семьи. Пчелы на сиропе быстрее, так сказать, изнашиваются, плохо зимуют, значительная часть их гибнет. Они хуже кормят матку, которая, в свою очередь, снижает яйцекладку. Весной такая семья медленно набирает силу и оказывается плохо подготовленной к главному взятку. Расплод получается слабым, пчелы живут на пять — семь дней меньше.

Зимние подкормки сиропом — дело хлопотное, а при этом существует опасность застудить расплод. Сироп повышает влажность воздуха в улье, что способствует развитию грибковых болезней. Наконец, использование сахара на пасеке всегда чревато соблазном фальсификации меда. Не стоит закрывать на это глаза!

Интересный факт: пчелиная матка в весенний период откладывает до 2.000 яиц в день, а в период медового сбора от 1.000 до 1.500 яиц в день, только восстанавливая численность семейства взамен погибших особей.

Подполковник запаса Сергей Костюкевич,

Крупский р‑н