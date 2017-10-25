Готовим молодёжь к защите Отечества

На календаре октябрь — и в военном комиссариате Речицкого и Лоевского районов развернулась активная работа по призыву юношей в Вооруженные Силы, войска и воинские формирования других силовых ведомств. Этой осенью военную форму наденет порядка 250 молодых людей, проживающих в двух районах Гомельской области.

Что касается военно-патриотической работы, решения задач мобилизационной готовности и территориальной обороны, социальной защиты военнослужащих, членов их семей, работы по увековечению памяти павших воинов Отечества, сотрудниками военкомата она также ведется каждодневно.

— Одним из главных и самых насыщенных участков нашей работы является подготовка молодежи к военной службе, — подчеркнул в разговоре военный комиссар Речицкого и Лоевского районов полковник Игорь Нисловский. — Ее мы проводим совместно с местными исполнительными и распорядительными органами, ветеранскими организациями, районными организациями общественных объединений «Белорусский союз офицеров», «БРСМ», «Белорусский союз ветеранов вой­ны в Афганистане».

По словам Игоря Денисовича, ключевое внимание уделяется вопросам пропаганды службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В этом плане большую роль играет тесное взаимодействие сотрудников военного комиссариата с межшкольным центром допризывной и медицинской подготовки учащихся в городе Речице, общеобразовательными классами военно-патриотической направленности в учреждениях образования Лоевского района. А также с военно-патриотическим центром допризывной подготовки «Скиф» в Речице — из числа его воспитанников в этом году 14 человек, успешно выдержав вступительные испытания, стали курсантами Военной академии и военных факультетов в гражданских вузах страны.

— Меня искренне радует, что отношение к армейской службе в молодежной среде за последние годы поменялось кардинальным образом, — отметил полковник Игорь Нисловский. — В этом я убедился, встречаясь со школьниками, студентами и рабочей молодежью. Ребята хорошо понимают, что военная служба открывает перед ними новые горизонты, предоставляет своего рода путевку в большую жизнь.

К примеру, при трудоустройстве молодого человека на крупное успешное предприятие в отделе кадров первым делом у него спросят военный билет, выяснят, где служил, какой воинской специальностью владеет. Предпочтение всегда отдается парням, прошедшим армейскую школу. А сколько возможностей предоставляют Вооруженные Силы в плане получения дополнительной, востребованной «на гражданке» специальности!.. Тут, как говорится, комментарии излишни. Вот почему молодежь сегодня в абсолютном большинстве не стремится увильнуть от призыва, и проблем с комплектованием призывного контингента в нашем военкомате не возникает.

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Военным комиссаром Речицкого и Лоевского районов постоянно проводятся личные приемы ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, боевых действий, других граждан по вопросам, входящим в компетенцию местных органов военного управления. В этом плане военкомат тесно взаимодействует с районными организациями Белорусского союза офицеров. Членам БСО оказывается действенная помощь в вопросах социальной и правовой защиты, трудоустройства уволенных со службы военнослужащих, членов их семей.

Важным направлением в работе военкомата является увековечение памяти защитников Оте­чества и жертв войн. Так, на территории Речицкого района имеется 115 воинских захоронений, в которых покоятся более 14 тысяч человек. В Лоевском районе таких захоронений насчитывается 36, в них похоронено около 11 тысяч красноармейцев и жертв Великой Отечественной войны.

Сотрудники военкомата совместно с работниками местных музеев проводят постоянную поисковую работу по установлению имен павших воинов. Только в течение 2017 года установлены имена более пятисот павших бойцов и командиров Красной Армии, ранее считавшихся неизвестными (116 в Речицком и 426 в Лоевском районе). На всех них оформлены документы для увековечения по месту гибели, ведется розыск их родственников. В этом году, к примеру, на могилы девяти погибших красноармейцев приезжали их родственники из разных уголков бывшего СССР.

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Готовятся сотрудники военкомата и к празднованию 100‑летия Вооруженных Сил Беларуси. В преддверии праздника запланирован ряд мероприятий, в которых примут участие школьники и ветераны Вооруженных Сил, в рамках благотворительных акций будет оказана помощь ветеранам Великой Оте­чественной войны.

По словам военного комиссара, сотрудники военкомата Речицкого и Лоевского районов будут и далее поддерживать требуемый уровень мобилизационной готовности, обеспечивать выполнение всех задач по предназначению.

С 2015 года образована обособленная группа (Лоевского района) военкомата Речицкого и Лоевского районов. Сам Лоевский район по численности населения небольшой, на его территории проживает 12 тысяч жителей.

— Этой осенью, согласно плану, мы отправляем в войска около 30 юношей и еще двоих молодых людей — на службу в резерве, — рассказал начальник обособленной группы майор Илья Щевкун. — Отмечу, что местные ребята идут служить в армию охотно. Немало их остается служить далее по контракту.

Каждого призывника я знаю лично, к каждому стараюсь найти индивидуальный подход. С ребятами начинаю общаться еще во время их учебы в школе, гимназии или педагогическом колледже на уроках мужества, которые мы проводим совместно с активистами местной ячейки БСО. В этом плане ветераны Вооруженных Сил нам очень помогают. Каждый год приглашаем в гости к учащимся преподавателей Военной академии Республики Беларусь.

Благодаря этому у нас в районе каждый год парни поступают в Военную академию и на военные факультеты в гражданских вузах. Так, в нынешнем году курсантами стали шесть молодых жителей Лоевского района.

Майор Илья Щевкун добавил, что в настоящее время в обособленной группе военкомата идут мероприятия по призыву, работает медицинская комиссия, ожидается приезд представителей воинских частей для отбора призывников.

Также сотрудники обособленной группы пытаются установить имена павших в боях за Родину, разыскать их родственников. Во время форсирования Днепра осенью 1943 года на лоевской земле сложили головы сыновья разных республик Советского Союза. И сегодня их родные приезжают сюда, чтобы отдать дань памяти павшим героям. Совместно с сельисполкомами организуются посещения братских могил, проводятся торжественные мероприятия на 23 февраля, 9 мая, 3 июля. И, конечно, 17 октября — это день освобождения Лоева от немецко-фашистских захватчиков…

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова