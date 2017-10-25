Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

Военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

— ассистент кафедры военно-полевой хирургии.

Штатно-должностная категория — подполковник медицинской службы, 27‑я группа должностного оклада;

— доцент кафедры военно-полевой терапии.

Требования к документам кандидатов, участвующих в конкурсе, изложены в Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных воинских должностей научного и научно-педагогического состава в военных научно-исследовательских учреждениях, военных учебных заведениях и на военных кафедрах учреждений высшего образования, утвержденной приказом министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года № 770, Положении о порядке проведения конкурса при замещении должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 806.

Срок подачи документов — в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220034, г. Минск, ул. Азгура, 4,

военно-медицинский факультет в учреждении образования «БГМУ».

Справки по телефону (8 017) 285‑66‑87.