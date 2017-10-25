Подготовленная техника – гарант боеготовности

Продолжается перевод вооружения, военной и специальной техники на режим сезонной эксплуатации. Традиционно данному мероприятию уделяют первостепенное внимание и военнослужащие в/ч 30151.

— Многие ошибочно считают, что перевод ВВСТ на зимний режим эксплуатации — это только техническое обслуживание и ремонт техники. Однако мы осуществляем также подготовку к выполнению задач по предназначению личного состава подразделений, парков и их помещений, специальных сооружений, складов вооружения, боеприпасов и военно-технического имущества, совершенствуем противопожарную защиту объектов, — подчеркнул командир воинской части полковник Михаил Матросов. — Стоит особо отметить, что контроль за выполнением работ ведется ежедневно. Контролируются наличие и ведение планирующей, эксплуатационной, учетной и отчетной документации, обеспеченность подразделений необходимыми материальными средствами, соблюдение мер безопасности.

…Одним из лучших подразделений этой воинской части является зенитный ракетный дивизион, который возглавляет подполковник Василий Костеж: он занимает лидирующие позиции на протяжении многих лет.

Организует и руководит мероприятиями по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации в этом подразделении заместитель командира зенитного ракетного дивизиона по вооружению майор

Александр Готовчиц. Офицер убежден: высокая степень боеготовности вооружения, военной и специальной техники в первую очередь достигается их своевременной качественной подготовкой и обслуживанием.

Верные помощники майора Готовчица — инженерно-технический состав дивизиона. Среди них рядовые Артём Алещенко, Игорь Рябов и Кирилл Ших.

Солдаты благодарны офицерам за то, что те привили им техническую грамотность, рвение к службе. И уверены: навыки, приобретенные в Вооруженных Силах, непременно пригодятся в будущем.

Майор Александр Кибик, фото автора