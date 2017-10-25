Подготовленная техника – гарант боеготовности

 в Армейские будни / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 201

Продолжается перевод вооружения, военной и специальной техники на режим сезонной эксплуатации. Традиционно данному мероприятию уделяют первостепенное внимание и военнослужащие в/ч 30151.

— Многие ошибочно считают, что перевод ВВСТ на зимний режим эксплуатации — это только техническое обслуживание и ремонт техники. Однако мы осуществляем также подготовку к выполнению задач по предназначению личного состава подразделений, парков и их помещений, специальных сооружений, складов вооружения, боеприпасов и военно-технического имущества, совершенствуем противопожарную защиту объектов, — подчеркнул командир воинской части полковник Михаил Матросов. — Стоит особо отметить, что контроль за выполнением работ ведется ежедневно. Контролируются наличие и ведение планирующей, эксплуатационной, учетной и отчетной документации, обеспеченность подразделений необходимыми материальными средствами, соблюдение мер безопасности.

Рядовой Кирилл Ших

Рядовой Игорь Рябов

…Одним из лучших подразделений этой воинской части является зенитный ракетный дивизион, который возглавляет подполковник Василий Костеж: он занимает лидирующие позиции на протяжении многих лет.

Организует и руководит мероприятиями по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации в этом подразделении заместитель командира зенитного ракетного дивизиона по вооружению майор

Александр Готовчиц. Офицер убежден: высокая степень боеготовности вооружения, военной и специальной техники в первую очередь достигается их своевременной качественной подготовкой и обслуживанием.

Верные помощники майора Готовчица — инженерно-технический состав дивизиона. Среди них рядовые Артём Алещенко, Игорь Рябов и Кирилл Ших.

Солдаты благодарны офицерам за то, что те привили им техническую грамотность, рвение к службе. И уверены: навыки, приобретенные в Вооруженных Силах, непременно пригодятся в будущем.

Майор Александр Кибик, фото автора

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