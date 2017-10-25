Ратный экзамен сдан

Завершается 2016/2017 учебный год. Многим военнослужащим срочной военной службы 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады вскоре предстоит увольнение в запас.

Несомненно, одним из наиболее ярких воспоминаний о службе для этих парней станет успешное участие в командно-штабном учении с 6 омбр, которое прошло на минувшей неделе на Гожском полигоне.

— К этому испытанию мы шли не один день, — рассказал заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Николай Цветинский. — Позади этапы слаживания отделений, взводов, рот и батальона, тактическое учение с боевой стрельбой, многие другие ответственные мероприятия боевой подготовки. На нынешнем КШУ мы стремились выложиться по полной, показать все, чему научились за время службы, а также передать опыт тем своим товарищам, которые продолжат боевую учебу в следующем году.

Гвардейцы хорошо подготовились к этому мероприятию, с первого дня демонстрировали слаженность и высокое воинское мастерство в ходе выполнения задач учения. Мне удалось побывать на этапе с боевой стрельбой, во время которого отрабатывались вопросы обнаружения и ликвидации условного незаконного вооруженного формирования в указанном районе.

* * *

По легенде учения, условное НВФ нарушило государственную границу и попыталось выдвинуться в направлении важного административного центра. Оно было обнаружено, путь условному противнику преградили подразделения 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Первым неприятеля встретила огневая засада. Завязался динамичный учебный бой. Где-то в глубине полигона в унисон грохотали орудия БМП‑2, трещали пулеметы ПКТ. Запахло дымом и порохом. Условный противник понес потери, был вынужден преждевременно развернуть свои силы — и попытался использовать превосходство в людях и технике.

По приказу командира механизированного батальона гвардии майора Константина Будило подразделение, выделенное для ведения засадных действий, под прикрытием дымов успешно отошло в указанный район.

Имитация разрывов минометных боеприпасов в районе блокпоста красноречиво возвестила о том, что условный неприятель уже на пороге…

— К бою! — последовал приказ командира мотострелкового взвода гвардии старшего лейтенанта Максима Янковца. Военнослужащие быстро заняли свои места в окопах, экипажи боевых машин пехоты приготовились к открытию огня.

Гвардейцы начали метко поражать из орудий БМП‑2 легкобронированные цели, автомобили военного назначения уже на дальних подступах к блокпосту. Хорошо проявили себя наводчики-операторы — заместители командиров боевых машин гвардии ефрейторы Алексей Щука и Александр Сухаревич, гвардии рядовой Павел Кропа. Затем, когда на мишенном поле поднялись цели, обозначающие группы пехоты, пулеметные расчеты и расчеты ручных противотанковых гранатометов, в дело вступили пулеметы ПКТ.

Условный противник продолжал наседать, но гвардии рядовые Василий Сегень, Илья Коленчук, Иосиф Ляхович, Алексей Савко, Виталий Телеша и другие мотострелки действовали умело. Заместитель командира взвода гвардии сержант Николай Цветинский и командир отделения гвардии младший сержант Александр Соловей руководили огнем подчиненных. Небо над полем раскрасили огненные пунктирные линии, оставляемые трассирующими боеприпасами, на мишенных рубежах появились красно-серые снопы разрывов.

Тогда противник, не сумев пройти через блокпост, начал нащупывать пути обхода «крепкого орешка». Но и справа, и слева он был остановлен. Дорогу условному неприятелю преградили мотострелки и танкисты соединения. С занятых ими рубежей гвардейцы вели меткий огонь из орудий танков и боевых машин пехоты, использовали противотанковые управляемые ракеты и стрелковое вооружение.

Я наблюдал за грамотными действиями военнослужащих танкового подразделения гвардии старшего лейтенанта Евгения Лапицкого. Гвардейцы ефрейтор Алексей Гайдукевич, рядовые Андрей Борель и Александр Павлов умело управляли боевыми машинами, которые по команде стремительно выдвинулись на рубеж открытия огня. А наводчики гвардии рядовые Иван Ятченя, Вадим Коритько и Роман Новик поразили все предназначенные для них мишени. В ходе учения отличилось и гранатометное подразделение гвардии старшего лейтенанта Бориса Зеленко.

* * *

На следующий день совместно со стражами границы были отработаны вопросы блокирования и пленения остатков живой силы условного незаконного вооруженного формирования.

Предварительные итоги командно-штабного учения вскоре после завершения ратного экзамена подвел его руководитель заместитель командующего войсками ЗОК генерал-майор Андрей Жук. Он отметил, что КШУ с 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригадой стало одним из завершающих мероприятий боевой подготовки оперативного командования в 2016/2017 учебном году. В ходе учения основной акцент был сделан на управление силами и средствами соединения при выполнении учебно-боевых задач. Показаны хорошие навыки при выполнении своих обязанностей — как при управлении подразделениями, так и действуя при вооружении и на военной технике.

Так держать, гвардейцы!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора