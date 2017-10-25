В рамках международного военного сотрудничества

В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год в период с 24 по 26 октября проходит визит командующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики полковника Кылычбека Айдаралиева в Республику Беларусь.

В ходе визита его участниками будут рассмотрены вопросы формирования и развития региональных систем ПВО государств — членов ОДКБ; осуществлен обмен опытом в вопросах организации и несения боевого дежурства по ПВО, в том числе совместного в рамках Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ; обсуждены перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь и Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Программой визита предусмотрено также ознакомление членов делегации с производством, ремонтом и модернизацией вооружения, военной и специальной техники ВВС и войск ПВО, проводимыми на предприятиях военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.