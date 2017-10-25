Военный пятиборец Андрей Маркевич:«Я уже 10 лет бегаю и каждый раз на кроссе говорю себе, что делаю это в последний раз, что больше не могу, завязываю…»

Согласитесь, странно слышать такое из уст капитана сборной команды по военному пятиборью, которая еще летом на чемпионате мира в Эквадоре заняла третье общекомандное место среди 19 стран. Беседа со спортсменом-инструктором высшей квалификации Спортивного комитета Вооруженных Сил подполковником Андреем Маркевичем обещала быть интересной, полной неожиданных признаний.

— Андрей, наверняка со спортом вы дружны с детства?

— Нет! Спорт я нашел в курсантские годы. В детстве, как и все, любил игровые виды — волейбол, футбол, хоккей… Я ведь родом из деревни, поэтому условий для занятий чем-то серьезно не было. А если уж быть честным до конца, скажу, что ходил в спортивные секции, чтобы оправданно прогуливать уроки.

— То есть перспектива грызть гранит науки вас не прельщала?

— Отнюдь. Учился я хорошо, но мне было скучно. Хотелось какой-то романтики. А где молодой парень может сполна ее получить? В Военной академии Республики Беларусь. Поступил на факультет ПВО.

— Там-то вы и сразили всех своими спортивными рекордами…

— Опять нет! (улыбается. — Авт.) Во время начальной военной подготовки на кроссе прятался за трибуной, чтобы не бежать очередной круг. Правда, через два месяца на осеннем академическом легкоатлетическом кроссе я стал вторым на факультете ПВО. И понеслось… За время учебы стал трехкратным чемпионом и двукратным серебряным призером Военной академии по волейболу, не раз принимал участие в соревнованиях по многоборью и пятиборью.

В конце второго года обучения пятиборцы академии предложили мне всерьез заняться этим видом спорта. Плавать я умел, вырос-то на речке! Навыки в метании гранаты к тому времени были неплохие, стрелял достаточно метко. Вот только про кросс пятиборцы умолчали. Бег на 8 км никак не вязался с моей натурой холерика-спринтера.

Помню, как тяжело мне дался этот этап в моем первом чемпионате Военной академии… Но выступил достойно, по сумме очков я даже стал лучшим среди молодежи. На 4‑м курсе меня взяли в резерв на соревнования в Россию. А спустя несколько месяцев я выступал за сборную Военной академии, в состав которой вошли только два курсанта. Победный кубок чемпионата Вооруженных Сил по военному пятиборью был за нами.

— Предположу, что за спортивные достижения руководство факультета на многие недочеты в вашей учебе закрывало глаза…

— Наоборот! Многие командиры не одобряли спортивные порывы в ущерб учебе. Я был хорошистом. Но спорт уже крепко вошел в мою жизнь. Останавливаться на достигнутом не хотелось.

— Наверняка уже тогда вам прочили карьеру армейского спортсмена…

— После выпуска меня распределили в Брест в 115‑ю зенитную ракетную бригаду ПВО. Отправлялся я туда подготовленным, даже квартиру взял в аренду заранее. Но в строевой части бригады узнал, что буду служить… в гродненском дивизионе бригады. Это было неожиданностью. Службу в дивизионе по сей день вспоминаю с ностальгией…

В то время проходило перевооружение бригады. Мы получали технику из Сибири, настраивали ее, оборудовали позиции. Параллельно я успел принять участие в чемпионате Вооруженных Сил по военному троеборью и победить в личном зачете.

После победы мне позвонил представитель Спортивного комитета с предложением приехать на собеседование. Но к тому моменту мою кандидатуру уже внесли в состав боевого расчета на предстоящее учение в Ашулуке. Я должен был ехать офицером захвата, а это — большая честь, пэвэошники меня поймут. Тут узнаю, что команда по военному пятиборью переживает не лучшие времена — серьезные травмы, уходы из команды… В итоге я сдался. Хоть решение о переводе на другое место службы далось тяжело.

— Но была ведь еще одна весомая причина, которая держала вас в Гродно?

— Имя ей — Наталья! Девушка, которая впоследствии стала моей женой. С ней мы познакомились в Гродно. Она — военнослужащая, служила в моей части. Долгое время мы помогали друг другу по службе, дружили. А спустя время поняли, что дружба — это не про нас. Как-то спросил ее в лоб: «Поедешь со мной в Минск?». Выдержав паузу, она согласилась. Это было потрясающе!

— Вы уже больше 10 лет выступаете в составе сборной нашей страны по военному пятиборью. Какая там атмосфера?

— Интересная. Вот, например, на соревнованиях имеют право выступать только военнослужащие. В нашем привычном понимании это люди с довольно стандартными внешними данными. Датские и голландские армейские спортсмены в этом плане настоящие разрушители стереотипов: бородатые, татуированные, с пирсингом по всему телу. Мы до сих пор не можем к этому привыкнуть.

Наша команда по военному пятиборью входит в пятерку сильнейших в мире. Это, бесспорно, высокий результат. Во взаимоотношениях с другими командами мы стараемся придерживаться девиза Международного совета военного спорта СИЗМ «Дружба через спорт».

Благодаря спорту я побывал во многих странах. В августе мы вернулись из Эквадора, где проходил чемпионат мира по военному пятиборью.

— Военное пятиборье — это не олимпийский вид спорта…

— Да, мы выступаем под эгидой СИЗМ. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта был в числе олимпийских. Это совсем другой уровень соревнований, во‑вторых, другое финансирование. Дело в том, что с каждым годом мы наблюдаем неприятную тенденцию — команд становится все меньше.

— Всем известно, что карьера профессионального

спортсмена может оборваться при первой тяжелой травме. Судя по тому, что вы и по сей день успешно выступаете, этот спортивный приговор обошел вас стороной?

— Вообще-то в 2010 году я практически сам его себе подписал. Выходил уже на финишную прямую в подготовке к турниру в Австрии. В это время в Санкт-Петербурге проходили состязания СНГ по военному многоборью. Меня попросили там выступить. Когда метал гранату, из-за резкой скрутки сломал ребро… собственным мышечным корсетом. Но об этом я узнал намного позже. Тогда же занял второе место в «абсолютке».

В тот же день самолетом улетел в Вену. На следующий день отстрелял, после обеда пробежал международную полосу препятствий. И только когда приступил к метанию и почувствовал резкую боль, понял, что у меня проблемы. Но метать пришлось все равно. Дал большую нагрузку на плечо. Моя беспечность аукнулась через полгода плече-лопаточным периартритом. Рука висела как плеть. Все, и я в том числе, думали, что моя профессиональная карьера на этом закончится. Морально было тяжело. И только моя жена верила в хороший исход.

Целый год я проходил реабилитацию. За это время сменился почти весь состав команды. Но, как оказалось, есть еще порох в пороховницах! Через пять лет после серьезнейшей травмы я установил на турнире по военному пятиборью национальный рекорд в плавании на 50 метров с препятствиями, действующий и по сей день. К слову, это мой второй рекорд. Дебютный я установил в 2009 году в метании гранаты. А побил его спустя шесть лет мой товарищ по команде.

— Кстати, о них, спортивных коллегах. Вы столько времени проводите вместе: тренировки, сборы, соревнования… В обычной жизни вы общаетесь?

— Конечно, иногда мы выезжаем на природу, рыбалку, любим играть в пейнтбол.

Есть у нас еще одна привычка. После тренировок по плаванию, а они, как правило, проходят у нас очень жестко (спасибо за это милой женщине-тренеру Эльвире Адольфовне Бученковой), мы берем попкорн и идем, обессилевшие, в кинотеатр.

— А как же правильное питание?

— О нем я задумываюсь только в подготовительный период к сезону. Как правило, исключаю острое, майонез. А в остальное время ем все подряд. Есть у меня закон: по утрам есть овсяную кашу и вообще плотно завтракать. Потому как на протяжении дня у меня будут три разные тренировки, и мне нужны для этого силы. Во‑вторых, в моем организме из-за тренировок минимальное содержание жира, поэтому у меня идет постоянная борьба за набор веса. Дополнительные килограммы мне просто необходимы! Доходит до комичного. Я иду на тренировку по плаванию как на каторгу, дрожу от холода — как осиновый лист. Чтобы просто согреться, нужно сначала метров 200 проплыть. Даже тренер частенько смеется надо мной.

А вообще жена давно заметила, что в сезон и в межсезонье я — два разных человека. В первом случае настоящий тюфяк, мечтающий только об одном — доползти до кровати. В межсезонье же стараюсь больше внимания уделять семье, детям. У меня их двое — 10‑летняя принцесса и четырехлетний сын.

— Андрей, вам 33 года. Достаточно зрелый возраст для профессионального спорта. Да и молодежь, наверное, уже на пятки наступает…

— Пока держусь. Но я никогда не стану занимать чье-то место, если почувствую, что сдаю. Пока я готовлюсь к следующему сезону, в частности — ко Всемирным военным играм, которые пройдут в Китае. Возможно, это выступление станет моим дембельским аккордом. Но, если честно, я бы не хотел уходить из спорта навсегда. Есть опыт, которым я с удовольствием поделился бы с молодыми. Быть может, в будущем примерю на себя тренерский костюм…

Беседовала майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото из личного архива Андрея Маркевича