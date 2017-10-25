Высота взята!

На этой неделе около сорока военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединениях и частях белорусской армии на воинских должностях, подлежащих замещению прапорщиками и офицерским составом, получили возможность сдать экзамены по профессионально-должностной подготовке, чтобы получить погоны с двумя звездочками. Экзаменационную комиссию возглавил начальник главного управления кадров Министерства обороны полковник Андрей Савич.

В течение двух дней на базе 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы контрактники проходили профессиональные испытания по военным дисциплинам. При допуске к сдаче экзаменов учитывались время пребывания их в воинской должности, возрастной ценз, а также уровень образования и служебная характеристика.

По словам председателя экзаменационной подкомиссии полковника Сергея Котка, большинство кандидатов на воинское звание прапорщик — женщины-военнослужащие.

Только на хорошо и отлично отчитались перед членами комиссии военнослужащие по контракту гвардии старшина Ирина Хайбуллина, старшины Елена Шульган, Виталий Русинович, Александр Давыдов, старший сержант Елена Селивонец и многие другие.

Как отметил в беседе полковник Андрей Савич, военнослужащие, проходящие службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению прапорщиками и офицерским составом, имеют возможность два раза в год сдать экзамены по профессионально-должностной подготовке для присвоения воинского звания прапорщик. Причем это только те армейские специалисты, которых не готовят в 114‑й гвардейской школе по подготовке прапорщиков. А также контрактники, у которых превышен установленный возраст (более 35 лет). Все остальные военнослужащие этой категории имеют право получить заветные погоны с двумя звездочками после трехмесячного обучения в учебной части 72 ОУЦ или на курсах по военно-учетной специальности.

К слову, за шестнадцать лет с момента открытия в Печах этого специализированного учебного заведения в его стенах подготовлено уже более шести с половиной тысяч профессионалов своего дела. В начале ноября после сдачи выпускных экзаменов в 114‑й гвардейской школе прапорщиков в торжественной обстановке состоится очередной выпуск армейских специалистов по семнадцати специальностям.

Подполковник запаса Николай Макаревич, фото автора