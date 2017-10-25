«Я не привык отступать»

Лейтенант Александр Новосад совсем недавно пополнил ряды офицерского корпуса наших Вооруженных Сил. Казалось бы, какой спрос с новичка — должно пройти достаточно времени, прежде чем молодой специалист, как говорится, встанет на крыло. Однако Александр с первых месяцев службы на 230‑м общевойсковом полигоне зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Каждодневный труд и усердие редко остаются незамеченными. Командир 230 оп полковник Пётр Асташонок лестно отзывается о начальнике продовольственной и вещевой службы.

У парня из городского поселка Россь, что на Гродненщине, никогда не было проблем с поиском примеров для подражания. Прадед Александра Новосада участвовал в Великой Отечественной войне, защищал Ленинград. Его дед был кадровым офицером. Поэтому решение сына пойти по стопам героических предков ничуть не удивило родителей Саши — в 13 лет парень поступил в Минское суворовское военное училище.

— Учился я в спортивном взводе со специализацией «гандбол», — рассказал лейтенант Новосад. — На мой взгляд, в первую очередь суворовское училище воспитывает в юношах самостоятельность. После четырех лет в МСВУ парни выпускаются приспособленными к взрослой жизни, умеющими принимать решение и нести ответственность за него, заботиться не только о себе — и о родных и близких.

Суворовцам гораздо проще, нежели выпускникам обычных школ, адаптироваться к учебе и образу жизни в военном вузе. А еще наше училище славится тем, что выпускники его всегда готовы прийти на выручку друг другу — кадетское братство для любого суворовца свято.

После окончания МСВУ Александр был тверд в своем желании стать офицером. Парень избрал для поступления военный факультет в Гродненском государственном университете. Выбор был обусловлен тем, что именно там изучают премудрости специальности «тыловое обеспечение войск» («тыловое обеспечение войск продовольствием»), которую Александр Новосад посчитал особенно нужной и востребованной во все времена.

Задумано — сделано. И вот на плечи парня легли курсантские погоны…

— На военном факультете мы получили основательные знания по специальности, причем преподавание было доступным, а лекции и семинары — интересными, — подчеркнул собеседник. — Кроме того, я активно занимался гандболом. Так, наша команда не раз принимала участие в турнире по этому виду спорта среди военных факультетов. Чаще всего довольствовались серебром. Дважды мне довелось выступать за сборную военных факультетов в чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь по гандболу.

Стоит отметить, что Александр часто занимался еще организацией праздников и культурных мероприятий для товарищей по учебе: Новый год, 8 Марта, 23 февраля — они всегда становились яркими и запоминающимися событиями для курсантов военного факультета в ГрГУ. Будущие офицеры ездили на экскурсии в Белорусский государственный музей истории Великой Оте­чественной войны, Мирский замок, Беловежскую Пущу… Опыт работы организатором помогает лейтенанту Новосаду и сегодня.

— С благодарностью я вспоминаю своего первого начальника курса подполковника Дмитрия Грушевского, — отметил Александр. — Дмитрий Петрович поверил в мои силы, всегда был генератором интересных идей, которые мы общими стараниями реализовывали.

Многому я научился и у профессора подполковника запаса Владислава Кривчикова. На протяжении четырех лет Владислав Михайлович делился знаниями по многим основополагающим предметам, среди которых — бухгалтерский учет, управление ротным войсковым хозяйством, технология товароведения пищевых продуктов.

Знаниями, полученными на военном факультете, я активно пользуюсь сегодня. К примеру, мы досконально изучили вопросы финансирования, закупок. Навыки в этих вопросах пригодились, когда я был назначен временно исполняющим должность заместителя начальника полигона по тылу.

Времени на раскачку не было — сразу, как говорится, вступил в бой! Конечно, был впечатлен объемом работы, с которым пришлось столкнуться. Спасибо нашему воинскому коллективу — приняли меня отлично, оказали необходимую помощь.

В первый день своей офицерской службы я пришел в парадной форме. Представился начальнику полигона полковнику Петру Асташонку.

Пётр Михайлович заметил «краба» на моем кителе и поинтересовался, каким по счету был мой выпуск из суворовского училища. Оказалось, что начальник полигона также в свое время окончил Минское СВУ.

Полковник Асташонок оказал молодому офицеру неоценимую помощь в адаптации к первому месту службы.

— Заместителем командира полигона по тылу был на тот момент майор Евгений Кмита, — рассказал лейтенант Александр Новосад. — Этот офицер также очень помог мне в первое время. Евгений Анатольевич вскоре после моего прихода в часть был назначен на вышестоящую должность, сейчас он проходит службу в Западном оперативном командовании, но мы продолжаем общаться. Я периодически обращаюсь к этому опытному офицеру за советом…

Честно признаться, не ожидал, что сразу после выпуска мне доведется решать такой широкий спектр задач. Но я не привык отступать.

Продовольственная служба в воинской части, как известно, работает 365 дней в году. Большое внимание уделяем качеству продуктов, технологии приготовления пищи. Наши повара — настоящие профессионалы. Тот факт, что бойцы зачастую просят добавки, говорит о том, что еда на их столах качественная и вкусная.

В казарме для них, добавлю, установлены душ и стиральные машины, кроме того, каждую пятницу организуем помывку личного состава в бане. Условия службы, скажу я вам, подходящие! Также в перечень выполняемых мной на данный момент задач входит решение вопросов квартирно-эксплуатационной службы, службы горюче-смазочных материалов…

В завершение беседы с Александром Новосадом я не удержался от вопроса: «Как относится к такому молодому новому начальнику уже сложившийся коллектив воинской части?».

— Каждый должен качественно выполнять работу согласно своим обязанностям, — пояснил собеседник. — Мне приходится требовательно относиться к подчиненным, беря в расчет в первую очередь профессиональные качества специалистов, а не их возраст. Они это понимают — и с уважением относятся ко мне… Я же всегда стараюсь внимать советам старших, более опытных товарищей.

Счастлив, что служу в таком дружном коллективе. Здесь не принято оставлять человека один на один с непростой задачей — всегда помогут в трудной ситуации. Старт карьеры получился замечательным. Хочу и в дальнейшем развиваться, покорять все новые и новые вершины.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора