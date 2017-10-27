Честь имею!

Сегодня в рамках офицерского бала состоится чествование командиров, добившихся лучших результатов в подготовке подчиненных соединений и воинских частей в 2016/2017 учебном году. Наши корреспонденты подготовили краткие сведения об этих офицерах: служба каждого из них является для подчиненных примером ответственного отношения к избранному делу и профессионализма.

Командир в/ч 19764 военный летчик-снайпер гвардии полковник Дмитрий Цалко

Дмитрий Павлович родился 10 марта 1975 года. После окончания школы поступил в Харьковский институт летчиков Военно-воздушных сил. Там курсант Цалко осваивал учебно-тренировочные самолеты Л‑39. По окончании училища в 1998 году офицер был направлен служить в Лиду, где прошел должностной путь от летчика до командира в/ч 19764.

В 2004 году офицер Цалко окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь.

В активе гвардии полковника Дмитрия Цалко более 1.600 часов, проведенных в небе. За время службы офицер-авиатор в совершенстве освоил самолеты Л‑39, Су‑25, совсем недавно ему покорился и учебно-боевой Як‑130. Дмитрий Павлович имеет высшую летную квалификацию «военный летчик-снайпер». Он доподлинно знает: в авиации каждый подъем на новую высоту требует профессионализма и немалых усилий.

Военный летчик-снайпер гвардии полковник Цалко влюблен в свою профессию. Он имеет большой опыт летной работы и умело передает его молодым летчикам, проводит эффективную воспитательную работу с подчиненными, направленную на повышение боевой готовности, укрепление воинской дисциплины и сплочение коллектива. Требовательно контролирует выполнение мероприятий по повышению классной квалификации личного состава.

Полеты на лидском аэродроме проходят днем и ночью практически семь дней в неделю. За непродолжительное время пребывания Дмитрия Павловича в должности командира эта авиационная воинская часть в полном объеме выполнила поставленные перед ней задачи в нынешнем учебном году. Авиаторы с честью отработали посадку на аэродромный участок дороги, по-боевому действовали на тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Ашулук, совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». Ведущим на самых сложных этапах был и остается военный летчик-снайпер гвардии полковник Дмитрий Цалко.

Дмитрий Павлович награжден медалями «За отличие в воинской службе», «За безупречную службу» II и III степени.

Командир 85‑й бригады связи (линейной) полковник Вадим Гурецкий

Вадим Викторович — выпускник факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь. Свою ратную службу офицер начинал в подразделениях Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

В 2012 году Вадим Викторович окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь и был направлен в 85‑ю бригаду связи (линейную) на должность заместителя командира бригады. Спустя два года он возглавил этот воинский коллектив. Девиз полковника Гурецкого таков: лучшие офицеры стремятся стать еще лучше, ежедневно работая над собой.

Ратные будни 85 брс (л) — это учения, выезды. Основная задача, которую воины-связисты выполняют на учениях, — обеспечение привязки к опорным узлам связи и выдачи каналов на узлы связи, развернутые на полигоне. Военнослужащие этой бригады успешно справляются с возложенными на них обязанностями, с освоением сложной современной цифровой техники. Командир помогает своим подчиненным и словом, и делом.

В нынешнем году бригада успешно выполняла учебно-боевые задачи на полигонах страны, обеспечивала связью войска в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

По итогам учебного года 85‑я бригада связи (линейная) признана лучшей в войсках связи. Полковник Вадим Гурецкий второй год подряд в числе лучших командиров.

Начальник 977‑й артиллерийской базы вооружения полковник Андрей Фолынсков

В 1995 году Андрей Алексеевич окончил Военную академию Республики Беларусь. Проходил военную службу на различных должностях в воинских частях технического обеспечения.

В 2003 году после окончания командно-штабного факультета нашей Военной академии он был назначен на должность главного инженера — первого заместителя начальника 977‑й артиллерийской базы вооружения. А через два года стал ее начальником.

За плечами у офицера Фолынскова более двадцати лет армейского стажа. Это опытный, справедливый начальник, который пользуется у подчиненных неподдельным авторитетом. Под его руководством личный состав успешно справляется с возложенными на воинскую часть задачами по хранению, содержанию и сбережению ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества.

Благодаря инициативе Андрея Алексеевича в кратчайшие сроки и с высоким качеством выполняется ремонт порядка десяти номенклатур вооружения, оказывается значительная помощь воинским частям Вооруженных Сил в поддержании образцов ракетно-артиллерийского вооружения в исправном и боеготовом состоянии.

977 абв, которой руководит полковник Андрей Фолынсков, по итогам учебного года стала одной из лучших баз вооружения в Вооруженных Силах.

Командир 115‑го зенитного ракетного полка полковник Олег Коновалов

Олег Анатольевич родился 11 августа 1974 года в Бресте. Окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО в 1995 году. По распределению был направлен на должность начальника расчета радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона в 115‑ю зенитную ракетную бригаду (ныне — 115‑й зенитный ракетный полк). В этой воинской части офицер прошел все ступени карьерной лестницы от начальника расчета до командира полка.

Подчиненные полковника Олега Коновалова регулярно выполняют боевые пуски ракет ЗРК С‑300 на российских полигонах Телемба и Ашулук в составе белорусской группировки зенитных ракетных войск. При этом подразделения неизменно показывают высокие результаты в ходе выполнения учебно-боевых задач тактических учений.

Уже два года подряд военнослужащие 115 зрп достойно представляют нашу страну на конкурсе «Ключи от неба», проводимом в рамках Армейских международных игр. В копилке «трехсотчиков» из Бреста две серебряные награды престижных соревнований. Оба раза боевой расчет полка возглавлял полковник Олег Коновалов.

Олег Анатольевич награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, а также «За отличие в воинской службе». За отличную боевую стрельбу полковник Олег Коновалов неоднократно удостаивался ценных подарков от министра обороны Республики Беларусь, командующего ВВС и войсками ПВО.

Благодаря усилиям командира и всего личного состава 115‑й зенитный ракетный полк является одной из лучших воинских частей в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Вадим Шадура

Вадим Евгеньевич прошел славный путь от суворовца до командира воздушно-десантной бригады.

В 1994 году он окончил Минское суворовское военное училище, в 1998 году — Военную академию Республики Беларусь, в 2012‑м с дипломом с отличием — командно-штабной факультет Военной академии.

Службу Вадим Евгеньевич начинал в 50‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. В период с 2003 по 2007 год служил в 38‑й отдельной гвардейской мобильной бригаде, где прошел путь от командира роты до командира батальона.

После окончания КШФ Военной академии Вадим Евгеньевич проходил службу в должностях начальника оперативного отделения штаба 38‑й отдельной гвардейской мобильной бригады, начальника штаба — первого заместителя командира той же бригады.

В августе 2016 года офицер Шадура был назначен командиром 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Эта прославленная бригада держит марку и не упускает лидерства. Соединение — одно из лучших по итогам года в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В нынешнем году военнослужащие бригады приняли участие во многих учениях, в том числе международных.

В конце марта было проведено бригадное тактическое учение с участием военнослужащих Российской Федерации. В сентябре этого года бригада принимала участие в совместном стратегическом учении «Запад‑2017». В октябре парашютно-десантный батальон соединения принял участие в совместном батальонном тактическом учении с боевой стрельбой на одном из полигонов Российской Федерации. Личный состав миротворческой роты этого гвардейского соединения участвовал в учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2017» в Казахстане. Наши десантники уверенно действовали и на полигоне Баграмян в Республике Армения в ходе учения Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие‑2017».

Добавим: Вадим Евгеньевич — добропорядочный семьянин. Он женат, растит двоих детей. Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» III степени.

Командир 65‑й автомобильной бригады полковник Константин Каверин

Константин Николаевич родился 23 февраля 1978 года в Ереване (Армянская ССР). В 2000 году окончил Военную академию Республики Беларусь.

Офицерскую службу начал с должности командира автомобильного взвода 65‑й бригады материального обеспечения, в дальнейшем переименованной в 65‑ю автомобильную бригаду. С августа 2002 года он командир ремонтной роты той же бригады.

В 2005 году офицера назначили заместителем командира батальона охраны и обслуживания тылового пункта управления Министерства обороны Республики Беларусь по вооружению.

В июне 2007 года офицер Каверин принял должность начальника автомобильной службы технической части 65 автбр. С мая 2010 года он заместитель командира по вооружению — начальник технической части этой бригады.

Умело организованная и грамотно проводимая офицером работа по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники позволила Константину Николаевичу в 2016 году возглавить 65‑ю автомобильную бригаду.

Под командованием полковника Константина Каверина бригада достигла высоких результатов в выполнении возложенных на нее задач. В течение 2017 года автотранспортом воинской части пройдено свыше 500 тысяч километров, перевезено более 22.000 тонн материальных средств в интересах воинских частей Вооруженных Сил. По состоянию вооружения и техники бригада является примером для остальных частей транспортных войск.

В этом году Константин Николаевич был награжден медалью «За отличие в воинской службе».

Военный комиссар Березовского района Брестской области подполковник Евгений Скворцов

Евгений Олегович родился 3 января 1974 года в Березе в семье офицера. В 1996 году он окончил Военную академию Республики Беларусь.

Первым местом службы лейтенанта Скворцова стала в/ч 30151, где он был назначен на должность офицера наведения. Затем офицер проходил службу в 4575‑й базе хранения вооружения и военной техники, 2060‑й базе хранения и ремонта.

В 2007 году Евгений Олегович был назначен на должность старшего помощника начальника мобилизационного отделения Березовского районного военного комиссариата. На этой должности он показал себя грамотным, исполнительным офицером. И уже в 2010‑м возглавил военный комиссариат Березовского района.

Подполковник Евгений Скворцов ответственно относится к выполнению должностных обязанностей, способен творчески решать поставленные задачи. Никогда не останавливается перед трудностями, начатое дело всегда доводит до конца.

Сегодня военный комиссариат Березовского района — лидер среди военных комиссариатов не только в Брестской области, но и в стране. Его сплоченный коллектив своим ратным трудом продолжает и приумножает лучшие традиции. В уходящем учебном году здесь полностью и с хорошим качеством выполнен план подготовки, обеспечено поддержание на должном уровне боевой и мобилизационной готовности, воинской, трудовой дисциплины и правопорядка. В этом немалая заслуга военного комиссара подполковника Евгения Скворцова, который с честью выполняет свои должностные обязанности, проявляя высокие организаторские способности, лучшие качества руководителя.

Офицер Скворцов награжден медалью «За безупречную службу» III степени. Женат, растит дочь.

Командир 51‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии полковник Андрей Жидович

Андрей Францевич родился 28 августа 1969 года в городе Осиповичи Могилевской области. Окончив школу в 1986‑м, трудовую деятельность начал токарем Осиповичского картонно-рубероидного завода. А в следующем году поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

После выпуска служил в Вооруженных Силах — прошел должности от командира артиллерийского взвода до командира бригады и стал для подчиненных примером во всем.

Под руководством офицера Жидовича личный состав бригады не раз достойно выполнял учебно-боевые задачи в ходе различных полевых выходов и учений, ее военнослужащие становились победителями и призерами соревнований на звание лучшего артиллерийского дивизиона ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь. Стоит отметить, что всех этих успехов невозможно было бы достичь без командирской настойчивости и хватки.

Такие ратные успехи достигаются гвардейцами и благодаря целенаправленной передаче опыта армейской молодежи. Имея за плечами богатый послужной стаж, гвардии полковник Жидович всегда помогал и помогает молодым офицерам в освоении ратной профессии. И неудивительно, что недавние выпускники факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь, придя служить в 51‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду, демонстрируют хорошие навыки.

Гвардии полковник Андрей Жидович награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени. Эти награды поистине заслужены «в полях».

Командир 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Александр Погуляйло

Александр Анатольевич — уроженец городского поселка Уречье Любанского района Минской области. В 1997 году он окончил Военную академию Республики Беларусь. Начал офицерскую службу командиром взвода роты почетного караула Главной военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В 2002 году офицер стал командиром РПК. Затем проходил службу на различных должностях в 361‑й базе охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), 31‑м навигационно-топографическом центре, в/ч 30695.

В 2008 году Александр Анатольевич окончил командно-штабной факультет, в 2014‑м — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь с отличием. С июля 2014 года он командир 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

По результатам нынешнего года — к слову, юбилейного для бригады — 11 омбр признана лучшей среди воинских частей Западного оперативного командования. Все мероприятия подготовки личного состава выполнены в полном объеме и с хорошим качеством. Проведен ряд учений с частями и подразделениями бригады. В процессе боевой учебы большое внимание уделялось технической подготовке личного состава и вождению боевых машин. Техническая обученность гвардейцев вместе с их ответственным отношением к порученному делу и стала залогом общего успеха.

Гвардии полковник Александр Погуляйло награжден орденом «За службу Родине» III степени, многими медалями — среди них «За отличие в воинской службе», «За безупречную службу» II и III степени.

Майор Георгий Потапов, капитаны Олег Некало и Александр Гончаров, старшие лейтенанты Максим Гарлукович

и Ян Горбанюк, «Ваяр»