Министерство обороны информирует

В соответствии с Планом работы Совета министров обороны государств — участников СНГ на 2017 год и Планом международного военного сотрудничества на 2017 год с 25 по 26 октября в г. Санкт-Петербурге прошло заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств — участников СНГ (далее — Комитет).

От Вооруженных Сил Республики Беларусь в заседании Комитета принял участие начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Олег Мищенко.

Рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств — участников СНГ.

В ходе работы Комитета проведена двусторонняя рабочая встреча с председателем Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств — участников СНГ — начальником главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по итогам обеспечения связи в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Заседание Комитета и двусторонняя встреча прошли в дружественной, деловой обстановке и стали новым импульсом в развитии военной связи на постсоветском пространстве.