На острие удара!

На днях на базе государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» завершился

V открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою на призы командующего ССО.

В течение нескольких дней десятки сильнейших бойцов‑рукопашников из соединений и воинских частей сил специальных операций, Военной академии, военных факультетов в гражданских вузах, представители внутренних войск МВД Беларуси и других силовых структур определяли сильнейших в честной и бескомпромиссной борьбе в этом виде спорта.

Армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие и наиболее эффективные элементы из бокса, таэквондо, карате, самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы. Здесь разрешены удары руками и ногами в голову и корпус, броски и захваты. По сути, это универсальная система защиты и нападения. Это серьезное оружие бойца не раз было опробовано в реальной боевой обстановке.

Начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки командования сил специальных операций подполковник Владимир Яроховец отмечает возросший уровень мастерства спорт­сменов.

— Современное противоборство даже с применением дальнобойных систем вооружения не исключает и рукопашной схватки. А потому армейский рукопашный бой — динамично развивающийся вид спорта, формирующий в каждом воине качества победителя, — считает офицер Яроховец. — Данные соревнования показательны для каждого военнослужащего. В нынешнем году было много желающих принять участие в данном турнире, однако после предварительных отборов в своих воинских частях в Минске собрались действительно сильнейшие спортсмены-рукопашники.

…А на ковре страсти кипели нешуточные. Молодые спортсмены в упорной борьбе нередко побеждали более опытных бойцов.

Несмотря на то что на высшую ступеньку пьедестала поднималось немало брестчан, они все же уступили первое место в общекомандном зачете десантникам из Витебска. Замкнули призовую тройку военнослужащие войсковой части 89417.

Свой успех гвардейцы северной столицы Беларуси объясняют использованием различных тактических моделей и грамотно построенными тренировками.

— В соединении созданы все условия для качественного занятия физической подготовкой и спортом, — поведал один из победителей турнира представитель 103 овдбр гвардии прапорщик Юрий Кравцов. — В эмоциональном плане этот чемпионат вообще был самым трудным из тех, в которых мне доводилось участвовать. После пятилетнего перерыва я вернулся в рукопашный бой и сразу смог одержать победу. Непросто она мне далась. Это стало возможным лишь благодаря характеру и усердным тренировкам.

Без спорта, а в частности рукопашного боя, не мыслит своей службы и представитель 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии прапорщик Александр Крайний. Он мастер спорта по рукопашному бою, неоднократный победитель и призер чемпионатов страны, СНГ. Немало титулов завоевал брестчанин и на других турнирах. На этом чемпионате в одном из боев Александр Крайний одолел представителя специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

— Я всегда считал рукопашный бой спортом для настоящих мужчин. Он не только развивает ловкость и умножает силу, но и воспитывает волю и мужество. Этот вид единоборств интересен тем, что правил здесь немного, а судейство — простое и понятное. В силах специальных операций рукопашный бой популярен как ни один другой вид спорта, — рассказал гвардии прапорщик Крайний. — На этом турнире я занял почетное второе место. Немного расслабился в самом конце поединка, и мой соперник этим воспользовался, но и серебро — хороший результат.

…Участники чемпионата разъехались по своим воинским частям, где продолжат оставаться полпредами рукопашного боя. Но самое главное, что вне бойцовского ринга все парни остались друзьями. Впереди их ждут усердные тренировки и новые состязания, а посему борьба за победу в будущем году будет еще более упорной и зрелищной.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора