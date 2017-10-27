Новое звучание «Полонеза»

Прошло немногим менее полутора лет с момента, когда над белорусским Полесьем впервые пронеслись ракеты, выпущенные из пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Прошлогодние боевые пуски наглядно продемонстрировали: на вооружении белорусской армии имеется новое высокоэффективное оружие. Ракеты РСЗО «Полонез» точно поразили тогда назначенные цели, расположенные на расстоянии 200 километров от старта.

И вот 26 октября 2017 года выполнен очередной пуск ракеты усовершенствованного образца. Дальность действия нового вооружения данной РСЗО выросла в полтора раза, составив 300 километров.

За день до пуска

Как рассказал командир 336‑й реактивной артиллерийской бригады полковник Александр Тишкевич, данному мероприятию предшествовала масштабная подготовка. Накануне боевой стрельбы военнослужащие воинской части произвели рекогносцировку района, установили полевой узел связи, выполнили оборудование позиционного района, произвели топогеодезическую привязку стартовой позиции, организовали охранение полевого лагеря и позиционного района. К назначенному сроку подразделение бригады выполнило все необходимые подготовительные мероприятия, обеспечив очередной этап испытаний комплекса РСЗО «Полонез».

— Накануне совершения марша в позиционный район вся боевая и специальная техника была основательно проверена с составлением актов технического состояния каждой машины, — подчеркнул Александр Владимирович. — Марш прошел без проблем. А это ни много ни мало — 430 километров. На дорогах страны боевые и транспортно-заряжающие машины шли со скоростью, которая временами достигала 80 километров в час. Согласитесь, очень неплохой показатель! Шасси МЗКТ‑7930 с улучшенными характеристиками грузоподъемности зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Техника продемонстрировала великолепные маршевые возможности. Спасибо за это отечественным машиностроителям!

По словам комбрига, накануне пуска личным составом была выполнена перегрузка контейнеров с боевыми ракетами с транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) на пусковую установку. Работа эта выполнялась под присмотром специалистов завода-изготовителя, которые дали личному составу 336 реабр самую высокую оценку.

Из числа особо отличившихся военнослужащих полковник Александр Тишкевич назвал прапорщика Илью Черняка, ефрейтора контрактной службы Артема Вегеру, сержанта контрактной службы Сергея Шкурина. Все перечисленные выше военнослужащие — профессионалы высокого класса.

— Отдельный реактивный артиллерийский дивизион, которым командует майор Михаил Кривошей, — предмет гордости нашей бригады, — отметил полковник Тишкевич. — Он уникальный, единственный такой в Вооруженных Силах. Уверен, что и на данных пусках военнослужащие дивизиона безукоризненно выполнят все возложенные на них задачи.

Время пришло

Тишину хмурого октябрьского утра в одном из районов Гомельской области нарушил грохот ракетного двигателя. Разрывая тучи, в высоту со стартовой позиции ушла ракета РСЗО «Полонез». На командном пункте с нетерпением ожидают результатов стрельбы. Больше других волнуется руководитель стрельб директор РПУП «Завод точной электромеханики» (ЗТЭМ) генерал-майор запаса Анатолий Ванькович. Именно он взял на себя ответственность за то, чтобы испытания «Полонеза» проводились на территории Республики Беларусь. Кстати, весь состав стартового расчета состоит из заводских специалистов — соратников и коллег Анатолия Степановича.

Не прошло и десяти минут, как на командный пункт приходит радостное известие — ракета точно попала в цель. Расхождение от перекрестия мишени составило всего 1,5 метра. Все присутствующие на КП во главе с вице-премьером Республики Беларусь Владимиром Семашко и государственным секретарем Совета Безопасности нашей страны генерал-лейтенантом Станиславом Засем спешат на стартовую позицию, чтобы поздравить личный состав расчета с успешным пуском.

Усталость и радость одновременно видны на лице начальника расчета — заместителя главного конструктора ЗТЭМ полковника запаса Юрия Чёрного. Он первым поделился своими впечатлениями после удачной стрельбы.

— Над очередной версией комплекса «Полонез» наш конструкторский коллектив трудился на протяжении года, — отметил Юрий Николаевич. — Сегодняшние испытания — один из этапов опытно-конструкторских работ, которые, можно сказать, уже на финишной прямой. В ходе этих испытаний проверены некоторые дополнительные конструктивные решения, подтвердились новые возможности комплекса. Программа испытаний, утвержденная нашим заказчиком — Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь (ГВПК) и Министерством обороны Республики Беларусь, выполнена в полном объеме. Как заместитель главного конструктора завода результатами испытаний более чем доволен. Предстартового волнения ни у меня, ни у других номеров расчета не было. Шла четкая целенаправленная работа, которая принесла ожидаемый результат.

Юрий Николаевич добавил, что опытно-конструкторские работы над новой версией комплекса еще не закончены. Сейчас проверен ряд конструкторских решений, которые позволяют двигаться дальше. Тем не менее образец, неоднократно испытанный в ходе стрельбы, готов к применению. Уже сегодня комплекс может выполнять задачи по предназначению.

Послесловие к пуску

Подводя итоги этих стрельб, председатель ГВПК генерал-майор Олег Двигалев заявил, что очередной этап испытаний РСЗО «Полонез» пройден успешно, точное попадание ракеты в цель подтвердило высокие характеристики комплекса. Он отметил также высокую точность настройки аппаратуры комплекса, высокий профессионализм стартового расчета.

— Белорусские оборонщики еще раз доказали, что могут выпускать вооружение, способное защитить страну, — подчеркнул Олег Николаевич. — Это наш вклад в систему безопасности государства. При этом уровень локализации данных изделий достигает 95 %. Это очень высокая цифра. Стопроцентной локализации достичь очень сложно даже для наиболее развитых в промышленном отношении стран.

Точность нашего белорусского «Полонеза» — высочайшая! Попадание в цель — гарантированное, причем с минимальным разрушением гражданской инфраструктуры. Это — «гуманное» оружие, предназначенное для уничтожения только военных объектов. Уверен, что данный продукт белорусской оборонки будет обязательно востребован на мировом рынке вооружений.

Руководитель стрельбовых испытаний Анатолий Ванькович отметил: если бы «Полонез» был иностранной продукцией, он никогда не согласился бы с проведением испытаний на территории Беларуси. Разработчики «Полонеза» уверены в качестве своей продукции. Каждая деталь комплекса прошла через руки наших производителей, не раз проверена и перепроверена.

За проделанную работу Анатолий Степанович тепло поблагодарил все производственные коллективы, принимавшие участие в создании уникального комплекса! Особую благодарность руководитель стрельбовых испытаний выразил главному конструктору ЗТЭМ Вячеславу Крутько.

— Сегодня мы сделали очередной шаг вперед, — продолжил Анатолий Степанович. — И в итоге получили оружие, способное ответить на все вызовы и угрозы. В создании очередной версии «Полонеза» приняло участие порядка десяти отечественных предприятий ГВПК. Оружие действительно уникальное. Новый «Полонез» позволяет поражать цели на дальности 300 километров. Боеприпас проходит на высоте порядка 50 километров, пикирует на цель почти вертикально, обладает скоростью около 5 Мах, устойчив к помехам. Средств ПВО, способных его поразить, на сегодня в мире не существует. Отличительные особенности «Полонеза» — это простота, высокая мобильность и эффективность. В создание данного комплекса мы, что называется, вложили свое сердце и душу!

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Дениса Малышица