С прицелом на будущее, с акцентом на практику

Вчера на базе 230‑го общевойскового полигона под руководством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова начался оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, начальники военных учебных заведений, слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии, военные комиссары.

Являясь неотъемлемой частью системы подготовки Вооруженных Сил, оперативный сбор проводится с целью выработки единого понимания командным составом последовательности и способов обучения органов военного управления, войск (сил) с учетом направленности подготовки Вооруженных Сил в учебном году, организации повседневной деятельности войск (сил) в ходе решения поставленных задач.

По традиции в ходе сбора были подведены итоги завершающегося учебного года. А год выдался насыщенным мероприятиями боевой подготовки различного уровня. Причем темп ратной учебы находился на высочайшем уровне постоянно.

Уже в январе под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева начались мероприятия комплексной проверки уровня боевой готовности нашей армии. Учебно-боевые задачи выполнял личный состав около 30 воинских частей и подразделений различных родов войск и специальных войск. Для этого была создана динамичная обстановка, требующая неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях, ограниченных по времени и информации. Это позволило на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи обеспечения исправности функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия.

В феврале 2017‑го проведено учение соединений и воинских частей Вооруженных Сил, действовавших по единому замыслу. Участие в маневрах, которые позволили осуществить проверку и подготовку боевых расчетов и экипажей, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, а также повысить слаженность действий разнородных сил и средств, принимало более 500 военнослужащих, было задействовано порядка 200 единиц техники. В ходе активной фазы мероприятия проведены боевые пуски тактическим ракетным комплексом «Точка», экипажи учебно-боевых самолетов Як‑130 и истребителей МиГ‑29 выполнили пуски управляемых ракет «воздух — воздух», расчеты ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М2» осуществили пуски ракет по мишеням — имитаторам воздушных целей, а экипажи вертолетов Ми‑8МТВ‑5 выполняли задачи в соответствии с боевыми возможностями авиационной техники.

Ознаменован 2016/2017 учебный год и целым рядом совместных мероприятий с представителями других вооруженных сил, проведенных на территории нашей страны. Среди основных — белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2017», совместные специальные учения с воинскими частями радиоэлектронной борьбы, с подразделениями инженерных войск, а также с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ключевым мероприятием в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России стало проведенное в сентябре этого года совместное стратегическое учение «Запад‑2017». К участию в учении привлекалось до 12.700 военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. При этом на территории Республики Беларусь — около 10.200 человек, около 370 единиц боевой техники, в том числе около 140 боевых танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, свыше 40 самолетов и вертолетов. Для отработки практических действий войск (сил) были задействованы полигоны Борисовский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, Доманово, Ружанский, участки местности «Дретунь» и «Глубокое» в Витебской области, а также три полигона — Лужский, Струги Красные, Правдинский, расположенные на территории Российской Федерации.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Владимира Блинова