С желанием победить

Этой осенью стартовал первый этап XXVI чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужчин. В своей возрастной группе («Б») в чемпионате принимают участие и воспитанники Минского суворовского военного училища. Причем, если судить по уже прошедшим играм, выступают довольно успешно, побеждая команды, состоящие из более возрастных спорт­сменов.

Как пояснил нашему корреспонденту тренер — преподаватель по гандболу МСВУ Василий Островский, в чемпионате принимают участие суворовцы в том числе 2001 и 2002 годов рождения, в то время как их соперники — 1998‑го. Получается, что максимальная разница в возрасте между игроками — четыре года. А это, согласитесь, серьезный отрыв, ведь с годами приходит и опыт. И тем не менее кадеты, проявляя упорство и огромное желание победить, одолевают своих соперников.

На данном этапе чемпионата из шести команд — участниц группы «Б» команда «СКА-суворовец» входит в тройку лидеров наряду с игроками из Брестского гандбольного клуба и Республиканского училища олимпийского резерва.

— Наши кадеты впервые принимают участие в таком престижном турнире, — добавил Василий Островский. — Они получают игровой опыт, набивают руку, так сказать. Ведь играют команды по круговой системе, а значит, и самих игр немало — порядка двух десятков. Благодаря выездным матчам суворовцы также знакомятся с другими городами Беларуси. Недавно они побывали в Бресте и Гродно.

Среди самых результативных игроков команды — вице-сержант Кирилл Самойло. 15‑летний Кирилл уже забросил в ворота противников более 70 мячей. Хорошо себя показывают в играх, по словам тренера, также суворовцы Егор Ковалевский и Павел Немков.

Первый этап чемпионата страны по гандболу среди мужчин завершится в феврале, после чего команды, прошедшие дальше, примут участие во втором этапе, где сразятся с еще более серь­езными соперниками. Болеем за наших!

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»