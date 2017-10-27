Серебряный выстрел

Старший прапорщик Виталий Бубнович завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Нью-Дели.

На проходящем в Индии завершающем этапе Кубка мира в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров белорусский армеец, набрав 249,5 балла, поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Победу в этой дисциплине одержал венгерский стрелок Истван Пени, опередивший нашего соотечественника лишь на 0,3 балла. Бронза досталась еще одному спортсмену из Венгрии — Петеру Сиди, набравшему 228,5 балла.

Напомним: на предыдущем этапе, проходившем в немецком Мюнхене, в этой же дисциплине Виталий Бубнович стал бронзовым призером. На данный момент в общекомандном зачете Кубка мира Беларусь занимает восьмое место.

Состязания стрелков в Нью-Дели завершатся 29 октября.

Соб. инф.