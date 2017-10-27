Учёба без отрыва от операционного стола

Впервые в Вооруженных Силах проведены выездные курсы для военных врачей

Военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете является учебным, методическим и научным центром военной медицины в нашей стране. Здесь не только проводится подготовка кадровых офицеров по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело» для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, но и осуществляется непрерывное военно-медицинское образование, главный принцип которого — «Образование не на всю жизнь, а через всю жизнь».

В частности, на военмеде имеют возможность повысить квалификацию по специальностям «хирургия», «терапия», «организация здравоохранения» эскулапы в погонах с высшим образованием. По этим же специальностям проводится и переподготовка. На факультете также функционирует клиническая ординатура по хирургии и терапии, которая считается высшей формой профессиональной подготовки врачей-клиницистов.

Принимая во внимание, что современное образование должно быть мобильным, оперативно реагировать на веяния времени, военно-медицинский факультет в БГМУ работает над совершенствованием методов и форм образовательного процесса. Что в итоге выливается в новые инициативы. И одна из недавних — организация выездных курсов повышения квалификации. Они впервые состоялись в 592‑м военном медицинском центре, который находится в городе Борисове.

— Выездные курсы повышения квалификации для военных врачей — своего рода ноу-хау как для нашего факультета, Белорусского государственного медицинского университета, так и для военного образования в целом, — отметил начальник военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — Следует сказать, что этому важному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа, результатом которой стал трехсторонний договор, заключенный между военно-медицинским факультетом в БГМУ, Белорусским государственным медицинским университетом и 592‑м военным медицинским центром. Данный документ предполагает оказание консультативной помощи, осуществление на базе медцентра образовательной деятельности. Кроме того, он предусматривает расширение перечня лечебных и диагностических мероприятий в 592 вмц благодаря использованию разработок профессорско-преподавательского состава военмеда и т. д.

Еще один положительный момент таких курсов — рациональное расходование денежных средств. Ведь гораздо экономичнее командировать для чтения лекций, проведения мастер-классов и других образовательных занятий нескольких преподавателей в то или иное региональное медучреждение, чем нести затраты, связанные с приездом в Минск пяти-шести врачей. Вместе с тем этот вид образовательной деятельности является дополнением к курсам повышения квалификации, которые эскулапы в погонах проходят на столичных клинических базах кафедр военно-медицинского факультета в БГМУ.

Первые выездные курсы повышения квалификации были посвящены циклу «Неотложная хирургия». Соответственно, их слушателями стали специалисты хирургической службы 592‑го военного медицинского центра. В качестве их наставников выступили доктора медицинских наук, профессора полковники медицинской службы Василий Богдан и Владимир Корик (начальник кафедры военно-полевой хирургии военмеда), а также кандидат медицинских наук подполковник медицинской службы Дмитрий Клюйко (доцент кафедры военно-полевой хирургии).

Как рассказал Дмитрий Клюйко, пятидневная учебная программа была насыщенной: лекции, практические занятия (по восемь часов ежедневно). Плюс к тому для хирургов медцентра были проведены мастер-классы, во время которых пациентов с различной патологией успешно прооперировали представители военно-медицинского факультета — Василий Богдан, Владимир Корик и Дмитрий Клюйко. Помимо этого, они провели клинические обходы, скорректировали лечебно-диагностические программы ведения пациентов. И слушатели курсов не только внимали тому, чему их учили, но и задавали много вопросов своим преподавателям.

Логическим завершением обучения стала церемония вручения свидетельств государственного образца.

Если же заглядывать в будущее, стоит заметить, что такие курсы будут проходить не один раз в год. Повысить квалификацию смогут и врачи терапевтического профиля, организаторы здравоохранения.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из архива военно-медицинского факультета в БГМУ