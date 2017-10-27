В гостях у гвардейцев

Военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, посетили 19‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Этот визит стал завершающим аккордом в годовой программе посещений военными дипломатами частей и соединений белорусской армии, а также предприятий военно-промышленного комплекса, которую осуществляет департамент международного военного сотрудничества. Белорусское военное ведомство в очередной раз продемонстрировало основные принципы, на которых строит свою работу с зарубежными странами, — открытость и транспарентность.

В Заслоново гостей ждали. Командир бригады гвардии полковник Андрей Латышев встречал военных атташе у КПП. Здесь же находились другие представители командования соединения. После слов приветствия и дружеских рукопожатий началось знакомство с бригадой.

Свою летопись военный городок Заслоново ведет с 1935 года. Тогда он носил название «116-й километр». Квартировали здесь кавалеристы. Старожилы утверждают, что сюда неоднократно приезжали с инспекциями легендарные маршалы Клим Ворошилов и Семён Будённый.

Сегодня в Заслоново дислоцируется одно из лучших соединений белорусской армии — 19‑я отдельная гвардейская механизированная бригада.

…Мы идем за командиром по направлению к плацу. Ухоженная, недавно реконструированная территория. Обновленные фасады зданий, красивые фонари, способные сделать честь любому столичному парку, аккуратные газоны. Чисто, уютно, современно.

На плацу было оживленно: шли занятия по строевой подготовке. Личный состав мотострелковой роты под руководством командира подразделения отрабатывал строевые приемы с оружием. Равномерные удары барабана задавали строгий ритм. За плацем, на полосе препятствий, сборная команда бригады по военному пятиборью оттачивала спортивные навыки. Жизнь соединения текла своим чередом.

Первая остановка — в парке боевых машин. Отреставрированные боксы, выложенные плитами дорожки. Здесь созданы все условия для хранения и ремонта боевой техники, содержания ее в надлежащем порядке. На импровизированной площадке были выставлены образцы вооружения и военной техники бригады. Боевые машины пехоты, танки, минометы, зенитные ракетные и другие комплексы вооружения, комплексные аппаратные, подвижной информационный центр, передвижная полевая кухня… У каждого «экспоната» этой своеобразной выставки — небольшой ознакомительный обзор из уст офицера. Большинство образцов представленной техники прошли модернизацию на белорусских предприятиях.

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Подходим к зданию спортзала. Даже не верится, что не так давно оно находилось в аварийном состоянии и на повестке дня стоял вопрос о его сносе. Сегодня это современный комплекс для совершенствования физического мастерства. Игровые площадки, тренажерный зал. На первом этаже спортзала проходил этап спартакиады Северо-Западного оперативного командования. В дружественном поединке сошлись волейбольные команды 120 и 19 омбр.

Внимание гостей привлек стенд с нормативами по физической подготовке. Показатели для каждой возрастной группы вызвали оживленное обсуждение. Однако время визита не безгранично, и мы продолжили движение.

Следующая остановка — в медицинской роте. Затем перемещаемся в казарму. По уровню комфорта и уюту помещение больше напоминает общежитие, нежели расположение воинского подразделения. Здесь гостей ознакомили с образцами военной формы, в том числе и экспериментальными, которые сейчас проходят тестирование в войсках.

После этого наш путь лежит в столовую. Кормят здесь всегда вкусно и сытно, что называется, по-домашнему. Говорю это с полной ответственностью, потому как в Заслоново я бывала не раз и могла убедиться в том неоднократно. Представленная для примера суточная норма продуктов, которая полагается каждому военнослужащему, вызвала у гостей одобрение. А у некоторых — и приятное удивление.

А затем мы направляемся к бригадному клубу. Это недавно обновленное величественное здание с колоннами вызвало у всех гостей заслуженное восхищение. Восхищаться действительно есть чем. Построенное в конце 30‑х годов прошлого века, оно сохранило былое величие «сталинского ампира». Не так давно завершилась его масштабная реконструкция. К работам по восстановлению этого памятника архитектуры подход был особо бережным. Сейчас отличный клуб — центр культурной жизни гарнизона.

После знакомства с музеем и историей соединения военных атташе ждал брифинг с его командиром. Гвардии полковник Андрей Латышев довел до гостей основные задачи бригады в мирное время, структуру и численность соединения, информацию о наличии вооружения и техники.

Девиз 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады — «Гвардия непобедима». И это не просто слова. Научиться действовать быстро и, главное, результативно — один из ключевых моментов боевой подготовки.

Знакомство с элементами боевой учебы соединения проходило на полигоне Лепельский, который оказался буквально в нескольких километрах от военного городка.

— Близость полигона позволяет интенсивно и эффективно заниматься боевой подготовкой без значительной затраты времени на перемещение личного состава, — обратил внимание заместитель военного атташе при Посольстве Королевства Норвегия в Республике Беларусь подполковник Руне Брейгуту.

Военнослужащие бригады продемонстрировали гостям действия при отражении нападения на КПП. Военные атташе по достоинству оценили увиденное.

«Мы знаем цену слаженности и четкости действий, которые показали военнослужащие. За кажущейся легкостью стоит многодневный труд» — это мнение из уст гостей я слышала неоднократно.

В завершение встречи радушные хозяева предложили военным атташе испытать, что называется, в деле все представленные для ознакомления образцы стрелкового оружия. Гости воспользовались предложением с нескрываемым удовольствием.

— Я посещал 19‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду несколько лет назад в составе верификационной группы, — сказал, обращаясь к командиру, военный атташе при Посольстве Эстонской Республики в Республике Беларусь полковник Тоомас Педа. — Должен признать очевидный прогресс между тем, что я видел тогда, и что есть сегодня. Вы сделали очень много. Белорусская армия прошла большой путь развития и достигла серьезных высот. Это вызывает уважение.

В тот день из уст военных атташе прозвучало немало добрых слов в адрес Вооруженных Сил, белорусского военного ведомства, 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и ее командира.

— Мероприятия, организованные для нас департаментом международного военного сотрудничества, всегда очень интересны, — сказал заместитель военного атташе при Посольстве Королевства Норвегия в Республике Беларусь подполковник Руне Брейгуту. — Мне приятно наблюдать ту открытость, которую постоянно демонстрирует белорусская сторона. Приятно, что командир, несмотря на свою большую занятость, лично встретил, уделил нам достаточно много времени и ответил на все интересующие вопросы.

Своими впечатлениями поделился и военно-воздушный атташе при Посольстве Чешской Республики в Республике Беларусь подполковник Лубомир Горак:

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить Министерство обороны и командира за предоставленную возможность посетить бригаду. Это мое первое посещение белорусской воинской части. Я недавно приехал в Минск и очень благодарен за эту возможность. Хочу отметить, что все профессионально подготовлено. Рад, что нам показали практически все основные и важные моменты жизнедеятельности бригады. Уверен, что мы должны сотрудничать и быть взаимно, насколько это возможно, открытыми.

— Выбор частей и соединений, которые мы предлагаем военным атташе, аккредитованным при Министерстве обороны, неслучаен, — отметил помощник начальника департамента международного военного сотрудничества полковник Виктор Болсуновский. — Прежде всего мы опираемся на пожелания членов минской ассоциации военных атташе. Уверен, что, изучив их предложения, в следующем году предложим не менее интересную и насыщенную программу.

Военные атташе покидали гостеприимную часть в приподнятом настроении. Отрадно, что увиденное ими в Заслоново — обычные реалии белорусской армии, а не пресловутая показуха. Сегодня к такому «знаменателю» приведены практически все военные городки. После знакомства с людьми, которые служат в 19 омбр, думаю, военные дипломаты прониклись большим уважением и к соединению, и к людям, которые в ней служат. Уважением профессионалов, которые знают истинную цену ратному труду.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото автора