Вакцинация — надёжный щит от гриппа и ОРИ

Оценка уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) работников белорусских предприятий и организаций показывает, что охват вакцинацией более 40 % коллектива позволяет снизить показатели заболеваемости среди привитых в 1,5–3,3 раза и сократить заболеваемость гриппом у непривитых в 1,6–2,5 раза.

Сейчас в Беларуси полным ходом идет кампания по вакцинации населения против гриппа. Не являются исключением и Вооруженные Силы.

— Для проведения прививок людям из группы высокого риска заражения гриппом (сюда относятся медицинские работники, дети в возрасте до 18 лет — в нашем случае воспитанники Минского суворовского военного училища), а также военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь используется гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная вакцина «Гриппол плюс». Она закуплена за счет республиканского бюджета по результатам проведенного тендера, — рассказал начальник эпидемиологического отдела — заместитель начальника 23 СЭЦ врач-эпидемиолог подполковник медицинской службы Пётр Пилат.

Он уточнил, что вакцинация против гриппа военнослужащим осуществляется бесплатно. Для того чтобы сделать прививку, следует обратиться в медицинское учреждение по месту службы.

Оксана Курбеко, «Ваяр»