Без дороги ни дня

Старшина контрактной службы Александр Якубчик проходит военную службу в в/ч 54804, он водитель 1‑го класса.

В 1992 году Александр был призван на срочную военную службу. Все обязанности выполнял добросовестно. А недолго поработав на мебельной фабрике после увольнения в запас, решил вновь связать свою судьбу с Вооруженными Силами.

Вскоре Александр Якубчик был принят на должность старшего водителя технической роты с вручением закрепленного за ним автомобиля КрАЗ‑260. Затем освоил и такие машины, как КамАЗ‑4310, «Урал‑4320», ГАЗ‑66, в настоящее время эксплуатирует автомобиль оте­чественного производства МАЗ‑631705. За время службы в технической роте контракт­ник неоднократно принимал участие в крупномасштабных учениях как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации.

Он зарекомендовал себя как добросовестный, исполнительный военнослужащий. Проявляет разумную инициативу, старание. В коллективе Александр Якубчик пользуется заслуженным авторитетом, его уважают сослуживцы.

В преддверии Дня автомобилиста и дорожника личный состав в/ч 54804 поздравляет всех водителей с профессиональным праздником, желает им крепкого здоровья, семейного благополучия.

Капитан Александр Довиденко