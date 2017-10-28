Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХVI театральный сезон

 в Объявления / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 204

Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХVI театральный сезон. Ноябрь, 2017 г.

3 ноября, пятница,

19.00–20.40

 Н. Саймон. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 18+.

Комедия в одном действии.
4 ноября, суббота,

19.00–21.30

 Лопе де Вега. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+.

Комедия. Инсценировка
А. Дударева в двух действиях.
16 ноября, четверг,

19.00–21.00

 Вл. Соллогуб. «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 12+.

Водевиль. Инсценировка
А. Дударева в двух действиях.
18 ноября, суббота,

19.00–21.30

 У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+.

Трагедия в двух действиях.
23 ноября, четверг,

19.00–20.50

 А. Дударев. «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+.

Драматическая баллада в одном действии.
24 ноября, пятница,

19.00–21.40

 Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+.

Квест-игра в двух действиях.
26 ноября, воскресенье,

19.00–21.00

 Гастроли Даугавпилсского театра.

В. Сигарев. «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
29 ноября, среда,

19.00–21.45

 Н. Гоголь. «РЕВИЗОР» 12+.

Комедия в двух действиях.

 

 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 3.

Ст. метро «Октябрьская», «Купаловская».

Тел./факс (+375 17) 399-58-98 (касса).

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