Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХVI театральный сезон

3 ноября, пятница, 19.00–20.40 Н. Саймон. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 18+. Комедия в одном действии.

4 ноября, суббота, 19.00–21.30 Лопе де Вега. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+. Комедия. Инсценировка

А. Дударева в двух действиях.

16 ноября, четверг, 19.00–21.00 Вл. Соллогуб. «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 12+. Водевиль. Инсценировка

А. Дударева в двух действиях.

18 ноября, суббота, 19.00–21.30 У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+. Трагедия в двух действиях.

23 ноября, четверг, 19.00–20.50 А. Дударев. «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+. Драматическая баллада в одном действии.

24 ноября, пятница, 19.00–21.40 Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+. Квест-игра в двух действиях.

26 ноября, воскресенье, 19.00–21.00 Гастроли Даугавпилсского театра. В. Сигарев. «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»