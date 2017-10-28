В дивизионе вооружения войск противовоздушной обороны центра обеспечения учебного процесса Военной академии продолжается перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Уже несколько недель в дивизионе кипит работа: здесь обслуживают вооружение войск ПВО, которое используется в процессе подготовки будущих офицеров в стенах ведущего военного вуза страны.

Старший лейтенант Евгений Шутко умело руководит действиями подчиненных — военнослужащих своего отделения. Офицер уверен: если относиться к обслуживанию техники ответственно, она не подведет.

Рядом с «Осой» расположился «Тор». В академии этот зенитный ракетный комплекс сравнительно недавно. Он находится в ведении выпускника факультета ПВО Военной академии старшего лейтенанта Дмитрия Шевченко. Текущие работы по переводу техники на сезонный режим эксплуатации для офицера особенно значимы.

— Хочу детально изу­чить ЗРК «Тор», — рассказал старший лейтенант Шевченко. — Важно постоянно держать вверенную технику в боеготовом состоянии, а для этого нужно болеть за результаты своего труда, со всей ответственностью относиться даже к самым мелким работам. Не бояться трудностей, а преодолевать их, улучшая свою выучку.

Не остается без внимания специалистов в погонах и транспортно-заряжающая машина на базе автомобиля «Урал».

— Машина новая, а потому малоизученная, — рассказал исполняющий обязанности командира дивизиона вооружения войск ПВО центра обеспечения учебного процесса Военной академии капитан Дмитрий Бухтиаров. — Конечно, в теории о ней известно все, но практика показывает, что каждая единица техники имеет свои особенности. И только досконально изучив и обслужив ее, можно быть уверенным в том, что она не подведет.

С энтузиазмом относится к выполнению поставленных задач младший сержант Максим Аксёнчиков:

— Приятно видеть результаты своей работы. А еще отрадно, что командиры замечают наше старание и всегда поощряют его.

Всего в дивизионе около 100 единиц ВВСТ. Нет сомнений в том, что мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации завершатся в срок. А заключение о качестве выполненных работ сделает комиссия, которая будет создана в центре обеспечения учебного процесса Военной академии по их окончании.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора