Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь» на ноябрь 2017 года
|Дата проведения
|Наименование мероприятий
|3 ноября
|Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,
г. Молодечно, городской Дворец культуры
|4 ноября
|Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,
г. Светлогорск, Светлогорский центр культуры
|16 ноября
|Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,
г. Кореличи
|17 ноября
|Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,
г. Столбцы
|17 ноября
|Концерт ко Дню ракетных войск
и артиллерии,
г. Минск, ДТБА
|22 ноября
|Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,
г. Гомель, Городской центр культуры