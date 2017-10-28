Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь» на ноябрь 2017 года

Дата проведения Наименование мероприятий 3 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим», г. Молодечно, городской Дворец культуры 4 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим», г. Светлогорск, Светлогорский центр культуры 16 ноября Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, г. Кореличи 17 ноября Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, г. Столбцы 17 ноября Концерт ко Дню ракетных войск

и артиллерии, г. Минск, ДТБА 22 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим», г. Гомель, Городской центр культуры