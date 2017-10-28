Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь» на ноябрь 2017 года

 в Объявления / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 204

Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь» на ноябрь 2017 года

Дата проведения Наименование мероприятий
3 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,

г. Молодечно, городской Дворец культуры
4 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,

г. Светлогорск, Светлогорский центр культуры
16 ноября Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,

г. Кореличи
17 ноября Концерт ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,

г. Столбцы
17 ноября Концерт ко Дню ракетных войск
и артиллерии,

г. Минск, ДТБА
22 ноября Концерт в рамках тура «Отечеству служим»,

г. Гомель, Городской центр культуры

 

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