Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем автомобилиста и дорожника

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны автомобильных войск!

29 октября 2017 г. в Республике Беларусь, ее Вооруженных Силах отмечается День автомобилиста и дорожника.

Немало доблестных страниц в истории Вооруженных Сил написано личным составом автомобильных войск.

Немеркнущей славой покрыли себя автомобилисты в годы Великой Отечественной войны. Их героическими усилиями решались задачи обеспечения и снабжения войск на передовой и в тылу. Во многом благодаря их самоотверженной работе достигался успех во всех крупнейших операциях и сражениях. За годы войны автомобильный транспорт перевез более 625 миллионов тонн различных грузов.

Современное поколение воинов‑автомобилистов достойно продолжает славные традиции своих героических предшественников, успешно решает сложные учебно-боевые задачи, настойчиво совершенствует свое профессиональное мастерство.

Свидетельством этому являются высокие результаты, показанные ими в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Поздравляю ветеранов, личный состав автомобильных войск с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков