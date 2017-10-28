Шагая в ногу со временем

Вчера завершился оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе мероприятия были подведены итоги обучения, обсуждены основные направления развития теории военного искусства и их преломление на практику подготовки войск, даны рекомендации в решении наиболее сложных задач в подготовке войск (сил) по предназначению.

В ходе второго этапа сбора, который прошел в Военной академии Республики Беларусь, до командного состава Вооруженных Сил были доведены основные тенденции развития военно-политической и стратегической обстановки в регионе, современные взгляды на характер войн и военных конфликтов будущего. Пристальное внимание уделялось и социальным процессам, происходящим в армии, состоянию правопорядка и дисциплины. Перед участниками сбора выступили государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, заместители главы военного ведомства, а также представители Комитета государственной безопасности, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры нашей страны.

Вниманию должностных лиц были также представлены основные направления технического переоснащения Вооруженных Сил на ближайшую перспективу. Для наглядности в клубе «Ракетчик» была организована выставка научно-технических достижений научных подразделений Военной академии и рационализаторских работ курсантов. Среди представленных образцов — информационно-управляющая система, позволяющая интегрировать широкий спектр средств разведки; аппаратура радиолокационного прикрытия объектов и другие новейшие разработки.

В ходе оперативного сбора состоялось заседание коллегии Министерства обороны и награждение военнослужащих, добившихся успехов в служебной деятельности в ходе нынешнего учебного года.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Владимира Блинова