— Столько Штирлицев в нашем лесу!..

— Дорогие дети и уважаемые товарищи разведчики! — вот так, нестандартно, обращается к присутствующим директор Житковичского лесхоза Михаил Левкович. — Сегодня мы высаживаем здесь, на делянке, посадочный материал. Вот он.

Михаил Владимирович демонстрирует собравшимся два маленьких саженца. Один из них очень похож на (пардон!) ершик веселенького зеленого цвета для мытья бутылок.

— Это Pinus sylvestris — сосна обыкновенная.

«Хозяин леса» берет в руки другой образец посадочного материала — веточку с нежными зелеными листиками:

— А вот береза обыкновенная. По латыни — Betula pendula.

На обочине лесной дороги аккуратно расставлены ящики, мешки и ведра с «пинусом» и «бетулой»…

Военные разведчики (точнее — ветераны военной разведки) и житковичские школьники разбирают тару с посадочным материалом, вооружаются инструментами необычного вида — и расходятся по местам.

Невысокое солнышко осени освещает своими теплыми лучами эту картину: лес, небо, дети, взрослые. А в синей вышине парит журавлиная стая…

Добрые дела ветеранов

Наша газета уже несколько раз писала о той интереснейшей и, я бы даже сказал, подвижнической деятельности, которую проводит Белорусское общественное объединение (БОО) «Ветераны военной разведки» в целях увековечения памяти бойцов и командиров в/ч 44388 Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА, которая в 1942–1943 годах действовала на территории Житковичского района Гомельщины.

В урочище Булево болото (сегодня это владения Житковичского лесхоза) в годы Великой Отечественной разведчики оборудовали базу воинской части и развернули стационарный узел связи. Сюда приезжали командиры многих белорусских партизанских соединений, здесь они получали приказы из Центрального штаба партизанского движения. Здесь же разведчики хоронили своих павших товарищей…

Усилиями БОО «Ветераны военной разведки», общественных организаций, военных разведчиков наших дней и работников лесхоза на месте тех зафронтовых базы и узла связи был открыт небольшой мемориальный комплекс, благоустроено кладбище.

По словам многоопытного белорусского журналиста Михаила Хильмана, который начинал эту работу много лет назад, мемориал на Булевом болоте местными жителями не забыт: в День Победы все землянки и памятники буквально усыпаны цветами.

Весной этого года стараниями ветеранов‑разведчиков средней школе № 3 города Житковичи было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Николаевича Банова, командира в/ч 44388.

…И вот — новая инициатива неутомимых ветеранов. На этот раз они придумали интересное, необычное мероприятие. Решено было силами ветеранов‑разведчиков и житковичских старшеклассников при помощи сотрудников лесхоза высадить рядом с мемориалом… целый гектар сосен и берез!

Просто взять и посадить там деревья. Без всякого митинга. Без громких речей и битья в литавры. Без «применения» литературно-музыкальных композиций и мультимедийных презентаций.

Просто сделать хорошее дело, которое останется в памяти участников этой акции навсегда. Доброе дело, которое долгие десятилетия будет радовать глаза людей и украшать нашу землю…

«Меченосцы» и их помощники

Мы стоим на делянке — большом участке, на котором старый лес вырублен, а почва распахана тракторным плугом так, что образовалось множество борозд.

Участники акции получают саженцы и инструменты — «мечи Колесова». Каждый меч — это необычного вида лопата с короткой Т‑образной рукояткой и узким длинным штыком треугольной формы.

Народ попарно занимает борозды. В каждой паре опытный ветеран-разведчик и десятиклассник или десятиклассница житковичской средней школы № 3. Вместе с «сеятелями» работают педагоги, работники лесхоза.

Классный руководитель 10‑го класса Светлана Романович поясняет: обучение в этом школьном коллективе ведется по двум специализациям — химия-биология и физика-математика.

— Дети у нас очень сознательные, целеустремленные и ответственные, — убежденно резюмирует педагог.

Это, кстати, видно, как говорится, и невооруженным глазом. Группки «меченосцев» и их помощников работают согласованно, не торопясь, но и не копаясь, помогая друг другу. И в процессе совместного труда, как водится, молодость и опыт быстро находят общий язык.

С делянки доносятся обрывки разговоров медленно продвигающихся к опушке дальнего леса групп людей. О чем толкуют боевые офицеры с молодежью?

— А в Афганистане мы деревья не сажали — наоборот, вырубали кусты, которые называются «зеленка»…

— Какой язык вы в школе изучаете? Немецкий? Я в Германии прожил много лет… А как по-немецки будет «добрый вечер»?

— А вас учили, как находить стороны света в лесу? Нет? Вот смотри…

— Да, есть у меня орден за бои в том ущелье… Потом покажу фото.

— Первый раз с парашютом я прыгал в военном училище. Конечно, было немного страшновато…

Оказывается, опыту есть что сказать юности — и молодежь с уважением и интересом открывает новые для себя страницы жизни старшего поколения.

Десятиклассница Алиса Купрацевич уже решила, что станет инженером-химиком. Работа по посадке леса для нее — дело новое, но интересное.

Да и будущий программист Руслан Миранович признается, что такая работа его захватывает:

— Лес, который мы сажаем, будет стоять очень долго. Здесь будут жить разные животные… Делаем нужное всем нам дело!

А поодаль будущий эколог Алина Романюк восторженно смотрит на ряд уже высаженных крошечных сосенок — это ее вклад в красоту и чистоту Родины.

Маленький росток доброты

Я спешно записываю в блокнот слова и восклицания, фиксирую взгляды и эмоции. И вдруг…

Негромкий мальчишеский голос, почти шепот слышится из-за моей спины:

— Скажите, пожалуйста…

Оглядываюсь. Паренек с ящиком саженцев в руках. Очень внимательный взгляд.

— Да-да. Слушаю тебя.

— Скажите, пожалуйста, — повторяет он. — Все эти люди действительно настоящие разведчики?

— Конечно же настоящие! Только все они уже на пенсии.

Паренек удивленно пожимает плечами:

— Столько Штирлицев в нашем лесу!..

…Три часа работы пролетают незаметно. Школьники приглашают своих новых друзей в гости. Руководитель БОО «Ветераны военной разведки» Александр Битус от лица сотоварищей обещает, что в канун 5 ноября — Дня военной разведки — офицеры непременно приедут в школу, к десятиклассникам.

Фото на память. Слова благодарности детям и взрослым. Школьники шумной стайкой идут на поляну, где их ожидает угощение: чай, булочки, конфеты.

Мы же, взрослые, немного задерживаемся. Сотрудники лесхоза рассказывают нам о своем огромном хозяйстве. Огромном в самом прямом смысле этого слова — общая площадь «владений» лесхоза составляет 100.000 с лишним гектаров.

Здесь настоящее звериное царство: водятся кабаны и бобры, рыси и зайцы, косули и тетерева. А труд по посадке леса — как и встарь, исключительно ручной. Посадка, расчистка, уход за деревьями, как и все прочие операции, выполняются людьми, ибо машины здесь применить невозможно.

Сто тысяч гектаров лесов, болот, речушек, ручьев, рощ… Сегодня к ним прибавился еще один гектар. И это очень хорошо.

А самый главный итог прошедшего мероприятия состоит в том, что в душах и бывалых офицеров, и школьников появился еще один маленький, словно саженец сосны или березы, росток доброты.

Информация к размышлению

Военно-патриотическое воспитание молодежи — одна из насущнейших задач нашего общества. По большому счету, это закладка фундамента здания нашей будущей государственности — и, следовательно, работать в этом направлении должен каждый гражданин, каждая общественная организация, каждое государственное учреждение.

Но молодежь — это такая категория людей, которая постоянно ищет что-то новое во всем!.. Их, ребят XXI века, уже не устраивают те формы и методы воспитания, которые практиковались в нашей пионерской и комсомольской юности: сборы, линейки, собрания, митинги. Почему? Причины отрицательного или по меньшей мере равнодушного отношения иных воспитуемых мальчишек и девчонок к подобным мероприятиям две. Первая: большая часть участников данных мероприятий обречена на пассивное поведение в ходе различных лекций и уроков мужества. Юноши и девушки слушают речи и стихи, смотрят видео или концертные номера, но сами в реализации намертво утвержденного сценария участия не принимают. Ну а вторая причина заключается в удручающем однообразии всех подобных собраний. Из года в год одно — построение, зачитывание, просмотр, выступление, возложение…

Но ведь нельзя же так!

Все эти формы работы, при которых воспитуемый остается пассивным участником процесса, пришли к нам из героических времен Гражданской войны. Тогда подавляющее большинство пионеров (комсомольцев, крестьян, красноармейцев) были малограмотными и по этой причине нуждались в политически грамотном идеологическом руководителе (комсорге, пионервожатом и т. д.), а СМИ были представлены одной-единственной газетой. Оттого и закрепился «созерцательный» метод воспитательной работы: сидите, смотрите, а вам все покажут и расскажут.

Но сейчас-то все по-дру­гому! Современный школь-

ник знает больше, чем весь иной средневековый университет, и знания он получает не только на уроках в школе, но и из Всемирной паутины. А еще — он хочет действовать! Что-то делать своими руками, куда-то идти своими ногами, предлагать, обсуждать, делиться своими мыслями и впечатлениями. Он хочет быть услышанным, понятым, хочет, чтобы его поступки были небезразличны окружающим…

Поэтому необходимы новые формы и методы воспитания молодежи: нельзя строить будущее на архаичном фундаменте. А поиск этих новых форм — архисложная задача, которая до сих пор, надо признать, до конца практически не решена…

Отправляясь в командировку в Житковичский район Гомельской области, мы ни сном ни духом не могли предположить, что именно там увидим такой великолепный пример неформального мероприятия военно-патриотической направленности.

Возникает закономерный вопрос: почему мероприятия, подобные этой «лесной» акции БОО «Ветераны военной разведки», не проводятся другими школами, другими ветеранскими организациями? Почему одни люди ищут и находят новые формы работы с молодежью, а другие изо всех сил держатся за стереотипные пленумы, конференции и собрания?

Впрочем, быть может, мы о чем-то не знаем?.. Если у вас, дорогие читатели, есть опыт проведения мероприятий воспитательного характера в новом, так сказать, формате, обязательно нам напишите.

Потому что (еще раз повторюсь!) построение будущего — наша общая задача.

Андрей Данилов, «Ваяр», фото

Ирины Малиновской