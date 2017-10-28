В гостях у армейского спецназа

Подразделения специального назначения окутаны легендами. Многие мальчишки мечтают попасть в ряды этих элитных бойцов. Сам видел не раз, как на комиссии в военкомате на вопрос «Куда хочешь поступать?» звучал одинаковый ответ: «На факультет военной разведки».

И стопка личных дел парней, желающих стать разведчиками, была самой высокой. При желании за ней можно было спрятаться от пронзающего взгляда военкома…

С тех пор прошло немало лет, а мальчишки испытывают все тот же душевный трепет перед этой военной профессией. Об этом свидетельствует конкурс поступающих на эту специальность — он один из самых высоких в Военной академии Республики Беларусь.

Специальная разведка — особая каста, закрытая. Узнать что-то об их службе очень сложно. А увидеть в деле этих профи большая редкость, особенно для 15‑летних ребят. Однако к профессиональному празднику в/ч 89417 приурочила день открытых дверей и первые в Беларуси соревнования «Юный спецназовец».

Проверить свои силы приехали представители кадетских, военно-патриотических классов Минской, Витебской и Гомельской областей, учащиеся средних школ Марьиной Горки, а также воспитанники Минского суворовского военного училища. Для юношей это уникальный опыт: увидеть действия разведчиков в бою, пусть и учебном, ознакомиться с их вооружением и военной техникой, да и себя показать.

Открыл состязания командир в/ч 89417 полковник Дмитрий Кучук. Поприветствовав гостей, комбриг сказал:

— Сегодня мы даем начало новой традиции — проведению соревнований «Юный спецназовец». Уверен, что ежегодно мы будем собираться здесь, а число выступающих будет лишь увеличиваться. Надеюсь, что многие из вас в будущем пополнят ряды воинов‑спецназовцев.

Перед началом конкурсов и показательных выступлений всех присутствующих пригласили на церемонию возложения цветов к мемориалу воинам, павшим при выполнении интернационального долга в Афганистане. После этого началась демонстрация военно­служащими навыков в преодолении «тропы разведчика».

Тропа эта совсем непростая. Даже подготовленный специалист в погонах в одиночку ее вряд ли пройдет. Здесь есть и высокие гладкие стены, на которые нужно забраться, и подземные тоннели, а еще — враг в засаде, который встретит спецназовцев шквальным огнем.

…Группа разведчиков, заранее расположившаяся около старта, тихо выдвинулась на тропу. Не издавая ни единого звука, они начали преодолевать первые препятствия — и тут по ним начали стрельбу пулеметчики условного неприятеля. Два еле уловимых знака рукой — и группа рассредоточилась на местности. Спустя пару секунд противника смела лавина точного огня. Сопротивление подавлено, время продолжать движение.

Вдруг рядом с бойцами взорвались заряды и загорелись препятствия. Как объяснили разведчики, это важный элемент в психологической подготовке военнослужащих. Таким образом условия максимально приближают к боевым.

За всем этим действом с большим интересом наблюдали подростки.

— Вот это да! Дима, ты видел? — переговариваются между собой кадеты.

— Очень круто… Теперь точно будем поступать на разведчиков! — соглашается с другом тот самый Дима. На груди у юного кадета красуется «капелька» с тремя прыжками.

Выяснилось, что это ребята из Витебского областного кадетского училища. Их учреждение образования тесно сотрудничает с 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой. Это прославленное соединение помогает парням с воздушно-десантной подготовкой и прыжками с парашютом. И неудивительно, что многие выпускники училища связывают свою жизнь с силами специальных операций.

Тем временем группа прошла тропу и выдвинулась выполнять свои задачи дальше. Теперь пришло время юным гостям показать, на что они способны.

Стоит отметить, что для ребят разведчики приготовили немало конкурсов. Подтягивание на перекладине, метание гранаты на точность, сборка и разборка автомата АКС‑74, стрельба на тренажерах, оказание медпомощи условному раненому и его эвакуация…

На всех этапах борьба оказалась напряженной. Где-то юношам нужно было показать силу, в некоторых конкурсах — и специальные навыки. К примеру, при переноске раненого предстояло и грамотно повязку наложить, и быстро эвакуировать пострадавшего с поля боя.

Не у каждого из ребят все с ходу получалось. Видя это, разведчики, улыбаясь, подбадривали юных гостей:

— Ничего страшного. Мы вас всему научим — не последний раз видимся…

На некоторых этапах сразу определились безоговорочные лидеры. Например, старший вице-сержант Андрей Сазанович из Минского СВУ подтянулся на перекладине 33 раза.

— Тяжело, конечно… — поделился он. — Готовились долго, усиленно, но нам нравится. Надеемся, что будем сюда еще приезжать. Такие соревнования — мощный стимул для поступления в военные учебные заведения. Я, например, мечтаю стать летчиком — люблю небо. А многие мои однокурсники уже решили поступать на факультет военной разведки Военной академии.

В общекомандном зачете победа досталась сборной Минского суворовского военного училища. Второе место заняли представители Витебского областного кадетского училища, призовую тройку замкнула команда центра спецподготовки допризывной молодежи «Скиф» (Речица). Всего в состязаниях участвовали пять команд.

Юных гостей ждали еще показательные выступления разведчиков и демонстрация боевого эпизода по уничтожению лагеря противника, выставка образцов вооружения и военной техники.

Важность подобных мероприятий отметил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко:

— В рамках празднования 100‑летия Вооруженных Сил в качестве эксперимента мы решили провести с курсантами кадетских классов соревнования по военным дисциплинам. Показать молодежи, чем сегодня занимается армия. Совместно с Минским городским исполнительным комитетом и Министерством образования мы проработали этот проект, охватили основные дисциплины подготовки личного состава. Помимо этого, хотели посмотреть, чем занимаются в кадетских училищах сегодня, каковы основные направления их подготовки, чтобы мы могли учесть это и внести необходимые коррективы.

Я считаю, что та цель, которую мы ставили перед собой, была достигнута. Помимо соревнований, показали, как изменилась армия за последние 15–20 лет, чем дышит сегодня белорусский солдат, в каких условиях он проживает, какие созданы условия для его обучения.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора