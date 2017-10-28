Внимание, дети!

В осенне-зимний период увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В связи с этим сотрудники милиции общественной безопасности активизируют профилактическую деятельность вблизи школ и гимназий. Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними пешеходами, ведь именно они являются самыми уязвимыми и незащищенными участниками дорожного движения.

Так, за девять месяцев нынешнего года в городе Минске с участием детей до 16 лет произошло 23 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период 2016 года — 34 ДТП), 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

— Родителям в данный период года очень важно как можно чаще напоминать ребятам правила безопасного поведения на дороге, особенно в темное время суток, — отметила Виктория Царук. — Ведь скоро начнутся школьные каникулы, у ребят появится много свободного времени, которое они будут проводить и на улице. Возможно, многие отправятся в этот период за город, поэтому не стоит забывать и о правилах безопасной перевозки детей.

Водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.

В преддверии и в период школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут в учреждениях образования профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, посетят родительские собрания. В ходе мероприятий особое внимание будет уделено теме использования световозвращающих элементов и правилам безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимальные усилия для того, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения.

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и о безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таким моделям либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртках или других предметах.

Виктория Царук напомнила: ответственность за детей несут именно родители. Согласно ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 10 базовых величин.

Константин Егоров