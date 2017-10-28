Выдержка и самообладание

Водитель автомобиля УАЗ 740‑й зенитной ракетной бригады рядовой Владислав Вайтехович был призван в ряды Вооруженных Сил военным комиссариатом Борисовского и Крупского районов. Он уже год прослужил в бригаде — и за это время успел показать себя с наилучшей стороны в любых ситуациях на дорогах.

К слову, до призыва Владислав окончил Борисовский государственный колледж по специальности «техническая эксплуатация автомобилей». Затем поступил на заочное отделение в БНТУ.

Когда рядовой Вайтехович прошел курс начальной военной подготовки, за ним закрепили технику. Солдат занимался ремонтом автомобиля, переводом его на сезонный режим эксплуатации. Тогда-то и обратил внимание на сообразительного, трудолюбивого парня старший прапорщик Андрей Жогов. С его, скажем так, благословения Владислав сел за руль командирского УАЗа.

— Машина должна быть постоянно готова, всегда исправна, — подчеркнул солдат. — А для этого нужно хорошо знать устройство автомобиля, быть начеку, чтобы в любой момент умело устранить неполадку. Ведь дорога — не ковровая дорожка или паркетный пол, всякое может приключиться.

— А какие качества необходимы водителю? — спрашиваю Владислава.

— Прежде всего он должен обладать выдержкой, не терять самообладания, уметь оперативно принимать решения, грамотно и быстро оценивать обстановку на дороге. И, конечно же, аккуратно управлять транспортом, — считает рядовой Вайтехович.

…Зеленого света на светофорах и поменьше нештатных ситуаций вам, дорогие автомобилисты!

Капитан Татьяна Шишова, фото автора