Генерал-майор Александр Шкиренко: «Служба в нашем управлении требует большой энергии, высокой выдержки и дисциплины»

«Служба в нашем управлении требует большой энергии, высокой выдержки и дисциплины»

Сегодня главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил отмечает свой годовой праздник

Накануне праздничной даты наш корреспондент встретился с начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Александром Шкиренко.

— Александр Иванович, накануне годового праздника вашего управления традиционно хотелось бы сделать небольшой экскурс в историю. С чего все начиналось?

— После окончания Гражданской войны Красная Армия переводилась на мирное положение, перестраивались все стороны ее деятельности. В ходе военной реформы 1924–1925 годов решались такие важные задачи, как переход к новой системе комплектования армии, введение единоначалия, изменение организационной структуры войск. Проводилась также коренная реорганизация органов военного управления.

История сохранила для нас приказ № 1333 Реввоенсовета советской республики от 31 октября 1924 года, в соответствии с которым было установлено: «В штабе РККА организационное и мобилизационное управления слить в организационно-мобилизационное управление, возложив на последнее заведование вопросами общей организации и организационного развертывания РККА, мобилизации — войсковой, снабжения РККА и страны, мобилизации наркоматов и бронирования общей силы».

Структуры с соответствующими задачами создавались во всех военных округах. Поэтому именно эта дата является днем рождения организационно-мобилизационных органов Красной Армии, именно эта дата стала годовым праздником главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил.

И сегодня главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил является достойным продолжателем и хранителем традиций мобилизационных органов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а впоследствии и Советской Армии.

— Какие задачи выполняли ваши подчиненные в этом году? На чем был сделан основной акцент?

— В 2016/2017 учебном году работа управления была направлена на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности войск и военных комиссариатов. Акцент был сделан именно на практическую отработку вопросов их перевода с мирного на военное время. К примеру, под руководством нашего главного управления в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил военными комиссариатами осуществлялась практическая поставка военнообязанных на проверочные сборы в соединения и воинские части.

Другая не менее важная задача главного управления — планирование призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве и комплектование войск новым пополнением. Здесь акцент делался на качественное изучение и отбор граждан для призыва их на срочную военную службу, службу в резерве и комплектование не только Вооруженных Сил, но также других войск и воинских формирований в установленные сроки и в необходимом объеме.

— Расскажите, пожалуйста, о ходе призывной кампании этого года. Как изменились требования к призывникам? Сколько военнослужащих пополнят ряды нашей армии нынешней осенью? Все ли готово в войсках для их принятия?

— Осенняя призывная кампания началась с выходом Указа Президента Республики Беларусь «Об увольнении в запас и призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве».

В настоящее время граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, проходят медицинское освидетельствование. С призывниками, признанными годными по состоянию здоровья к военной службе, проводится комплекс мероприятий по их изучению и отбору. Отбору призывника в ту или иную воинскую часть предшествует проведение профессионального психологического отбора, результатом которого является определение его профессиональной пригодности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве на определенных воинских должностях и обу­чению по определенным военно-учетным специальностям.

Говоря об изменениях требований к призывникам, отмечу, что приказом министра обороны Республики Беларусь утверждена Инструкция о порядке организации и проведения профессионального психологического отбора призывников в военных комиссариатах. Таким образом, изменилась система изучения и отбора призывников. Самым существенным изменением, касающимся призывников, является проведение психологического тестирования, обработка которого осуществляется соответствующей программой на ПЭВМ.

Венцом этой кропотливой работы должностных лиц и сотрудников военных комиссариатов станут отправки призванных граждан к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. В ноябре этого года планируется направить для прохождения срочной военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования около 11 тысяч человек, для прохождения службы в резерве — около 1,5 тысячи.

Что касается готовности войск к принятию нового пополнения, в настоящее время в соответствии с правовыми актами Министерства обороны в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил завершается подготовка пунктов приема нового пополнения.

Назначена администрация пунктов приема нового пополнения, в состав которой вошли наиболее подготовленные офицеры, прапорщики и сержанты, имеющие достаточный опыт работы с личным составом.

Для размещения нового пополнения предусмотрены лучшие казармы, помещения которых оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. Завершается комплектование пунктов приема вещевым имуществом для нового пополнения.

Как и при проведении предыдущих призывных кампаний, в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил все будет готово к приему нового пополнения в установленные сроки.

— Важным этапом для вашего управления стало и участие в ССУ «Запад‑2017»…

— Безусловно, как и все структурные подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил, личный состав главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил не остался в стороне от главного мероприятия оперативной подготовки Вооруженных Сил. Все входящие в компетенцию нашего управления задачи и мероприятия совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации были выполнены. По итогам ССУ ряд должностных лиц управления был поощрен.

— Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил выполняет разносторонние задачи. Интересно, какими качествами необходимо обладать для их успешного выполнения?

— Труд офицера главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил любого ранга требует большой энергии, твердой воли, высокой выдержки и дисциплины, полного сосредоточения всех сил на решении поставленных задач.

И скажу, что офицеры главного организационно-мобилизационного управления соответствуют качествам, необходимым офицеру Генерального штаба Вооруженных Сил.

Особо хочу отметить высокие организаторские способности, ответственное отношение к исполнению своих должностных обязанностей, принципиальность, профессионализм, требовательность к себе и подчиненным полковников Андрея Шилина, Юрия Кузьмина, Александра Гудкова, Евгения Маера, Михаила Фофанова.

Хочу сказать большое спасибо за добросовестный труд всем моим подчиненным. Счастья им, здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

Беседовал подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова