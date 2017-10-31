Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая площадь 1 Лепельский район, д. Заслоново, д. 630, кв. 71 1 34,8 по 10.11.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 2 Лепельский район, д. Заслоново, д. 634, кв. 55 2 46,4 по 10.11.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 3 Лепельский район, д. Заслоново, д. 582, кв. 47 1 31,2 по 10.11.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 4 г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 102 8 1 34,6 по 11.11.2017 первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, при отсутствии желающих – для военнослужащих в порядке очередности по 2011 г. 5 г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 119 10 1 34,5 по 11.11.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2011 г. 6 г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 63 1 1 37,8 по 11.11.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2011 г.

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская,

д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,

тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.